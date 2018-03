El juez imputa al abogado Vicente Campaner por coaccionar a ´El Ico´

Elacordó ayer abrir diligencias contra el abogadopor un, como consecuencia de lascontra, el hijo de, para que cambiara su declaración en el, un objetivo que no consiguió, ya que el joven de Son Banya. Una decisión que se produce el mismo día que el Tribunal Superior de Justicia de Balears, por una presunta prevaricación y en la que se decida, como solicitó la fiscalía,

En la providencia dictada ayer por el juez Florit se ordena citar como investigado a Vicente Campaner, al mismo tiempo que se levanta el secreto sobre una declaración judicial que el pasado mes de septiembre realizó 'El Ico' en el juzgado de instrucción número 12. El joven quiso poner en conocimiento del juez que estaba siendo presionado por el abogado vinculado a Cursach para que desmintiera todas las declaraciones que había realizado. El testigo contó que tuvo dos encuentros con Coco Campaner. La primera vez que hablaron fue en la puerta del juzgado. El abogado le facilitó su teléfono al testigo y le comentó que "me podía ayudar si decidía salir de la causa". Tras decirle que "era su amigo", se ofreció a ayudarle y le propuso que le llamara por teléfono. El segundo encuentro se produjo en un bar próximo a los juzgados, tras quedar citados por whatsapp. Tras invitarle a un café, el abogado volvió a decirle que podía ayudarle a "salir de esta situación". También le dijo que sabía quien era "y que no podía estar en esta causa". Le anunció que "el juez y el fiscal iban a salir de la causa" y que no sabía "qué hacía con esa gentuza", refiriéndose a Penalva y Subirán.

Según su declaración, el abogado le dijo que podía ayudarle económicamente, sin precisar ninguna cantidad concreta. 'El Ico' interpretó que la cifra económica la debía plantear él, y que Coco Campaner le comunicó que "hablaría con sus clientes para que me dieran lo que quería". El abogado nunca le dijo el nombre de sus clientes, pero que otra vez le comentó que trabajaba "para Cursach y para unos rumanos". También le anunció que había denunciado al juez y al fiscal, y que era consciente de que estaba cometiendo un delito al hablar con él.

El joven de Son Banya detalló también que el abogado pretendió sacarle toda la información que él sabía sobre el caso Cursach, e insistió en que no necesitaba ayuda de nadie, ya que él había declarado la verdad.

Al despedirse, según el testigo, el letrado Vicente Campaner le anunció que volverían a verse y que sería junto a un amigo común que es boxeador, al igual que el abogado. 'El Ico' contó que sabía que se utilizaría a este amigo común para presionarle y aceptara el dinero.

La pasada semana el joven de Son Banya declaró ante el juez. El abogado Vicente Campaner había pregonado en las redes sociales que el hijo de La Paca iba a retractarse en sus declaraciones e iba a anunciar que había sufrido presiones en el juzgado para identificar a determinadas personas. Sin embargo, ninguna de estas predicciones se cumplió. El testigo protegido se reafirmó en todas sus declaraciones y denunció las presiones a las que le había sometido el abogado para que cambiara de declaración. Dijo que le había manifestado que iba a cumplir hasta 20 años de cárcel por falso testimonio. El abogado respondió por la tarde haciendo pública una grabación sobre una conversación telefónica que mantuvo con 'El Ico', en la que le manifiesta su intención de declarar. El abogado Campaner ya fue a declarar como investigado por una denuncia por injurias contra el juez y el fiscal.