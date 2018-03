El PP irá a la manifestación del Día de la Mujer pero no secunda la huelga

Elasistirá el próximo jueves a la manifestación convocada para reivindicar los derechos y la equiparación de la mujer en la sociedad. No obstante, el presidente del PP, Biel Company , ha anunciado que no secundarán la huelga convocada para

Company, acompañado de la portavoz Margalida Prohens, ha explicado que no secunda la huelga debido a que el manifiesto oficial de la huelga no es de su agrado. En concreto se ha referido a que en el manifiesto "hablan de argumentos económicos que consideramos que no tienen nada que ver con la reivindicación de la equiparación de la mujer en la que nosotros estamos totalmente de acuerdo". Desde el PP ven en la movilización y la huelga convocada una crítica al Gobierno Central de su partido.

Ciudadanos también ha explicado que no apoyará la huelga del 8 de marzo, pero sí que sus dirigentes estarán en la concentración convocada en Palma a partir de las 19:00 horas. Todos los partidos de la izquierda, Podemos, Més y el PSIB-PSOE, secundarán la huelga y sus diputadas y cargos públicos no acudirán a su puesto de trabajo el jueves.