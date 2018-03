Piden firmas en Change.org para ayudar a Ibrahima Pouye a traer a su hijo a Mallorca

Una campaña en Change.org para ayudar a Ibrahima Pouye a traer de vuelta a su hijo a Mallorca ha recogido casi un millar de firmas en solo un día. "Ayuda a traer a Mohamed Pouye de nuevo a Mallorca", es la petición lanzada por una usuaria para que las administraciones se impliquen en la resolución de un caso empantanado por la burocracia.

El niño, de 13 años, lleva casi dos meses atrapado en Dakar sin poder reunirse con su familia porque el consulado español en Senegal le niega el visado pese a que Mohamed llevaba siete años plenamente integrado y escolaridado en Santa Margalida, donde residía junto a sus padres y su hermana pequeña.

Tal como publicó este diario el pasado viernes, la familia viajó a Dakar el 20 de diciembre para pasar allí las navidades. El NIE del niño había caducado, pero Ibrahima estaba convencido de que el consulado español le daría el visado para el viaje de vuelta.

"Pensé que en Dakar me resultaría más fácil. Tenía toda la documentación necesaria y sabía qué tenía que hacer. Ni siquiera me preocupé cuando me dieron cita en el consulado para el día 15 de enero, pese a que teníamos previsto volver a Mallorca el 11. Firmé un poder notarial a mi madre para que hiciera la gestión y dejé a mi hijo con ella pensando que en unos días le tramitarían el visado con el que podría entrar en España", recordó Ibrahima.

Sin embargo, el consulado denegó el documento. Desde aquel día el senegalés ha chocado contra todas las administraciones. Las de allí y las de aquí. "Cada vez que voy a Extranjería para pedir un nuevo reagrupamiento familiar me exigen una documentación diferente. Y cuando les llevo lo que me han pedido me dicen que no sirve o que necesito más papeles", afirmó desesperado el padre.

Asimismo, manifestó estar dispuesto a explorar vías ilegales para traer de vuelta a su hijo como "pagar a un traficante" o meterlo "dentro de una maleta", tal como hizo en su día un costamarfileño residente en Cádiz.

"Si supiera que así podría tenerle aquí conmigo, lo haría sin dudarlo. Lo que no permitiré es que el día de mañana mi hijo pueda pensar que su padre no hizo todo lo posible por traerle aquí", advirtió. "Que me pongan una multa o lo que quieran, como si le tengo que hacer venir en patera", subrayó.