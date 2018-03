El Club Diario de Mallorca brinda por su 25 aniversario

Else ha vestido de largo para conmemorar sus bodas de plata como espacio de reflexión y debate, un espacio que en este cuarto de siglo ha subido a su escenario a. Para soplar estasel Club Diario de Mallorca ha invitado a una gran representación de la sociedad balear. La directora de este rotativo,, ha recibido a los representantes del mundo político, empresarial y cultural que se han volcado con el foro de debate de este periódico para celebrar el 25 aniversario del espacio de opinión.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, no se ha querido perder la fiesta de aniversario del Club Diario de Mallorca y ha acudido a la celebración con parte de su gabinete. No han faltado a esta cita la vicepresidenta Bel Busquests, la consellera de Sanidad, Patricia Gómez, el conseller de Trabajo, Iago Negueruela, la consellera de Serveis Socials, Fina Santiago, y el de Educación, Martí March. El presidente Baltasar Picornell, ha aprovechado la ocasión para recordar que, en la era digital, es muy importante que un foro de debate sea puntero y continúe en primera línea. El alcalde de Palma, Antoni Noguera, la delegada del Gobierno, Maria Salom, han sido otras de las autoridades que han brindado por las bodas de plata de este foro, que ha contado con representantes del mundo político como el presidente del PP, Biel Company, el líder del Pi, Jaume Font, o el diputado Juan Pedro Yllanes. El mundo empresarial también se ha sumado a la fiesta. Entre muchos otros invitados, han brindado la presidenta de la Federación Hotelera, María Frontera, y la de la Caeb, Carmen Planas. No han faltado representantes de la Justicia balear como el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Antoni Terrassa, ni tampoco del mundo académico, representado por el rector de la UIB, Llorenç Huguet. Evidentemente, el mundo cultural ha celebrado este cuarto de siglo. El escritor y colaborador de este rotativo, Gabriel Janer Manila, ha aprovechado la ocasión para recordar que el Club Diario de Mallorca ha sido "un espacio al servicio de la cultura extraordinario" y ha deseado que el foro continúe teniendo los pies en la realidad para transmitir las inquietudes de nuestra sociedad porque una sociedad inquieta, es una sociedad moderna".

La actriz Clara Inglod ha sido la encargada de conducir la gala, una gala que ha vivido momentos de emoción, de humor, de reflexión y de música. El presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, y la vicepresidenta Arantza Sarasola han brindado "por este cuarto de siglo de un espacio abierto que ha propiciado el diálogo y el entendimiento". El editor ha sido el primero inaugurar la fiesta de aniversario con un discurso que ha recordado que el Club Diario de Mallorca ha sido un "foro de debate y reflexión que nació con el fin de lanzar un diálogo constructivo en todos los sectores". "El objetivo se ha cumplido con creces", ha asegurado. Uno de los momentos emotivos de la noche se hanvivido en la parte final de su parlamento. Y es que Javier Moll ha querido aprovechar la ocasión para expresar públicamente su gratitud al subdirector Joan Riera, "un brillante periodista y un puntal de Diario de Mallorca", que en está a punto de iniciar una merecida jubilación.

Precisamente, Joan Riera ha sido el encargado de conversar con la presidenta del Govern, Francina Armengol, sobre la Mallorca de los próximo 25 años. La presidenta ha aprovechado la ocasión para destacar que el Club ha sido "un foro de referencia para todos nosotros". Y tras esta charla, la guinda final de la velada ha sido musical. Para la ocasión, la Fundació Studium Aureum ha interpretado tres piezas del compositor noruego Ola Gjeilo. Los intensos aplausos de la platea han llevado a la formación a repetir un bis con una obra de Patrick Hawes, Reflection. Al piano, el magnífico Andreu Riera. "Es muy necesario que exista un foro de debate que sensibilice a la sociedad y dé cabida a la música", ha confesado la batuta de Studium Aureum, Carles Ponseti.

Jordi Bayona, Mercè Marrero y Miquel Borràs han sido los tres directores de este espacio de reflexión que han sido reconocidos durante el transcurso de la gala. Marrero ha aprovechado estas bodas de plata para recordar que "hoy estamos celebrando que el Club Diario de Mallorca ha tenido como protagonistas valores como la participación, el encuentro, el diálogo, la tolerancia y el aprendizaje". Ahora, Alberto Fraile es el encargado de conducir este Club a nuevos horizontes para conquistar nuevos públicos. La fiesta ha concluido con un delicioso cóctel de celebración de estos 25 años servido por el chef con una estrella Michelin Marc Fosh.