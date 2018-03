El catedrático Adrián Todolí disertará en Palma sobre los falsos autónomos

catedrático y doctor en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social impartirá dos cursos en elorientados alos próximos días 12 de marzo y 23 de abril.

El profesor Todolí ha adelantado algunos de los puntos de sus conferencias y también se ha pronunciado sobre los tipos de contratos que realizan las empresas actualmente, las nuevas modalidades de empleo que hay en España, las cuales de momento, no está muy claro cómo abordar. La mal llamada en algunos casos economía colaborativa está llevando a la precariedad de trabajadores que necesitan recurrir a esas fórmulas para obtener dinero, por ello, Todolí planteará ambos temas de mucha actualidad con contenido práctico para quienes asesoran a empresas y trabajadores.

"La empresas no adoptan la figura del falso autónomo, más bien contratan personal externo, autónomos, a la vez que quieren dirigir su trabajo. Aquí está el problema. La legislación permite que la empresa pueda elegir si contratar como trabajador laboral o como autónomo a un trabajador, no obstante, también impone que si quieres contratar como autónomo no puedas tratar a ese trabajador como personal interno o laboral de la empresa dirigiendo su trabajo. Esto es lo que la inspección de trabajo dice que pasa en Delivero, por ejemplo, o y por eso son falsos autónomos", explica el experto.

Todolí también opina sobre el anunciado incremento por el Gobierno de sanciones a las empresas que abusen de contrataciones temporales.

"Si es solamente hay un aumento de sanciones no basta. Las empresas en nuestro país están acostumbradas a contratar temporalmente a los trabajadores aunque sea fraudulento. Aumentar las sanciones solo hará que una pocas empresas hagan de cabeza de turco, pero probablemente no reducirá la temporalidad ni la rotación (que es el verdadero problema). La solución vendría por dos caminos en mi opinión. El primero la pedagogía, hay muchos estudios económicos que demuestran que un trabajador que se siente seguro en su puesto de trabajo es más productivo que un trabajador temporal (de usar y tirar), las empresas deben aprender esto. Por otra parte, hace falta mayor control, no solo mayores sanciones, sino un mayor control por parte de la Inspección de los sindicatos y de los propios trabajadores para asegurar que no se utilizan fraudulentamente los contratos temporales", opina el catedrático de Derecho de Trabajo.

Adrián Todolí ha escrito varios libros. Uno de ellos se titula "El trabajo en la era de la economía colaborativa". El experto define esta nueva realidad: "La economía colaborativa o economía de plataformas es una nueva forma de organización del trabajo. Igual que el fordismo (de la empresa de automoción Ford) revolucionó las formas preexistentes de producir, la economía de plataformas es una nueva forma de organizar el trabajo que va a extenderse a prácticamente toda prestación individual de servicios".

Todolí vincula el mal uso de las cláusulas de los contratos de trabajo "al desconocimiento y la falta de seguridad jurídica. En nuestro país, las cláusulas apenas están reguladas lo que implica que para saber qué se puede hacer y qué no debamos recurrir a la jurisprudencia, que no siempre es constante ni clara. Por eso es siempre difícil saber cómo redactar bien una cláusula para que no sea considerada nula por abusiva".

El profesor censura a las empresas "no incentivar a los trabajadores suficiente. En países de nuestro entorno es muy habitual el salario vinculado con la productividad de la empresa o de los beneficios. Si la empresa gana más el trabajador gana más, lo cuál hace que el trabajador se sienta vinculado a la empresa y busque mejorar la eficiencia de la empresa en todo momento. Por su parte el trabajador se ve beneficiado de las ganancias de la empresa mejorado su salario"