Armengol defiende la huelga del 8 de marzo en El Objetivo

El programacon motivo de las reivindicaciones feministas y la huelga del 8 de marzo. Las participantes fueron Dolors, ministra del Partido Popular;, alcaldesa de Barcelona; Mónica, vicepresidenta valenciana; Manuela, alcaldesa de Madrid; Francina, presidenta balear;s, presidenta de Navarra; e Inés Arrimadas, portavoz de Ciudadanos en Cataluña.

El debate se centró en la defensa para secundar o no el paro del próximo jueves. La presidenta Armengol confirmó su apoyo a la huelga, de hecho, la presidenta no tiene ningún acto programado para el 8 de marzo. La razón que argumentó fue que quiere evidenciar que cuando las mujeres paran se para todo. También afirmó que España vive en una sociedad machista donde la igualdad real no existe y resaltó la importancia de que las mujeres ocupen espacios de poder en todos los ámbitos.

Además, Armengol arremetió contra el gobierno, afirmando que "cuando el Partido Popular gobierna y hace una reforma laboral que precariza, quien lo paga más es la mujer". La presidenta quiso incidir en este tema, y es que la política defendió firmemente que la mujer es la principal afectada en el mercado laboral español.

Por otra parte, Arrimadas defendió el ´no´ en la necesidad de trabajar en el 8M para defender la igualdad entre hombres y mujeres. La portavoz de Ciudadanos en Cataluña utilizó su participación en la mesa para promocionar las actuaciones de su partido en este tema, un hecho que no gustó a Manuela Carmena. Por ello, la alcaldesa de Madrid arremetió contra la líder de Cs y señaló que no le gustaba oír "hablar a cada una de su partido, porque el movimiento feminista debe ser transversal".