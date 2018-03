Govern y Cort apoyan la huelga feminista internacional del 8 de marzo

. Después de que el pasado miércoles la presidenta del Govern,, dejara claro en el acto institucional, la portavoz del Ejecutivo balear,, se expresó ayer en el mismo sentido.. "Es una reivindicación legítima y justa" declaró la portavoz del Govern

Las que sí harán huelga serán las mujeres del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Palma y todas aquellas con un cargo de responsabilidad política como coordinadoras, directoras generales o asesoras de Cort. Si bien la mayoría pararán las 24 horas del día, algunas concejalas con compromisos previos anteriores como Angélica Pastor, Susanna Moll y Joana Maria Adrover lo harán dos horas. Además, las concejalas de Podemos y Més destinarán la parte proporcional de su sueldo de ese día a entidades feministas, decisión a la que se sumó también Susanna Moll.

Mientras, los sindicatos CCOO, UGT, USO y STEI-Intersindical y los partidos políticos PSIB, Podemos, Més per Mallorca, Més per Menorca, Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB) y Gent per Formentera hicieron ayer un llamamiento a la ciudadanía de las islas para que participe en la huelga feminista internacional del 8 de marzo. Los sindicatos y los partidos de izquierda resaltaron, a través de un comunicado, que los datos reflejan una situación "alarmante de desigualdad entre mujeres y hombres", como la brecha salarial, la diferencia de diez puntos en la tasa de ocupación o la cuantía de las pensiones.

"Hay muchos indicadores que muestran las fuertes desigualdades que sufren las mujeres desde hace mucho tiempo, sin que se hayan aplicado las medidas necesarias para corregirlo", afirmaron tras criticar la "pasividad" del Gobierno central ante esta situación.

Reivindicaciones

Recordaron que entre las principales reivindicaciones de la huelga se encuentra avanzar hacia la eliminación de las violencias machistas y reclamar el impulso de medidas destinadas a acabar con la precariedad en la contratación femenina y con el 'techo de cristal'. Además, mostraron su reconocimiento a "la excelente tarea del movimiento feminista que está abanderando una lucha a nivel mundial sin precedentes y de la que esta huelga es una buena muestra".

Junto a ello, además de reclamar más políticas activas de ocupación, exigieron la puesta en marcha "de planes reales de conciliación y corresponsabilidad que posibiliten a las mujeres desarrollar su carrera profesional en igualdad de oportunidades, así como una mayor apuesta por la educación y la concienciación para la igualdad en todos los ámbitos de la sociedad".

Tras valorar las iniciativas del Govern balear en esta legislatura, como la Ley de Igualdad, defendieron la necesidad de una ley estatal de igualdad salarial "acabando con la brecha salarial que hace que las mujeres en Balears cobren 3.894 euros menos que los hombres de media anual por el mismo trabajo".