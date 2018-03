Una exconcejal del PP demanda a UGT por no devolverle su plaza

Esperanza Crespí, la que fuera concejal del Partido popular del Ayuntamiento de Palma bajo el mandato de Mateu Isern, ha presentado una demanda contra el sindicato UGT, exigiendo su derecho a reincorporarse a su antiguo puesto de trabajo. La política, que dirigió el área de Participación Ciudadana de Cort, estuvo trabajando desde el año 2007, hasta su nombramiento como concejal, como coordinadora del servicio de orientación laboral. El día 31 de mayo de 2011 Crespí solicitó al sindicato la excedencia forzosa, con reserva del puesto de trabajo, por haber accedido a un cargo público en el Ayuntamiento de Palma. Al perder su partido el poder político en Cort, la exconcejal, el día 19 de junio de 2015, solicitó la reincorporación a su puesto de trabajo al terminar su cargo público. Casi un mes más tarde, el sindicato le contestó, comunicándole que no podía atender su solicitud de reincorporarse al trabajo, dado que en esos momentos la plaza que había estado ocupando no existía. La política tuvo que acudir a los tribunales al no alcanzar un acuerdo con el sindicato en el acto de conciliación.

El juzgado de lo social que analizó los hechos concluyó que ya había caducado la acción de despido. Es decir, dio la razón al sindicato frente a la exconcejal del PP, que decidió recurrir esta sentencia ante el Tribunal Superior.

Ahora, la Sala realiza una interpretación completamente distinta a la que señaló el primer juez, considerando que esta demanda se presentó en el plazo legal. La sentencia incide en que, en realidad, el sindicato no le anunció su intención de despedirla, sino lo que hizo fue anunciar que se reincorporaría al trabajo tanto pronto se reiniciara el servicio de orientación laboral, por el que había sido contratada.

El tribunal, por tanto, cree que este anuncio no debe interpretarse como la intención del sindicato de renunciar a sus servicios, es decir, no existe una voluntad de despedirla. Por tanto, el TSJB anula la sentencia del juzgado de lo social e interpreta que Esperanza Crespí puede volver a reclamar sus derechos laborales a UGT.