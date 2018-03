Armengol: "Mis compañeros creen que debo repetir como candidata"

"Tengo una sensación muy cierta de que mis compañeras y compañeros piensan que debo repetir como candidata en 2019". Así se pronunció ayer la presidenta del Govern,durante una entrevista en el programa Al Dia de IB3 Ràdio al ser preguntada si se ve como cabeza de lista del partido para los comicios del próximo año o cree posible que puedan salirle rivales.

"Yo optaré a ser la candidata en el año 2019", proclamó la jefa del Ejecutivo autonómico, quien no obstante señaló que, en el caso de que se postularan más compañeros, no tendría problema alguno en dejar la decisión en manos de la militancia. "Mi partido es el más democrático de todos", recordó Armengol, quien señaló en que si alguien más opta a ser candidato en las próximas elecciones autonómicas de 2019 "iremos a primarias". "No tendría ningún problema en hacerlas", remachó.

En este sentido, abundó en que ella es partidaria de las primarias y así lo ha defendido siempre en su partido porque pueden "estimular mucho a las organizaciones políticas".



El PP "asustado" con CS

La número uno de los socialistas de la isla rechazó pronunciarse sobre si Biel Company es el mejor candidato del PP, si bien aprovechó para criticar "la falta de proyecto político" de los populares. "Es un partido muy paralizado en sentido de hacia dónde debe ir", señaló Armengol, quien ve al PP "asustado" ante la posibilidad de que Ciudadanos le robe votantes.

"Evidentemente, Cs le quita votos al PP porque manejan un corpus ideológico muy parecido", señaló la presidenta, que agregó que "intentará" que el PSIB sume el mayor número de votos del ámbito del centro-izquierda.

Sobre la formación naranja en Balears, Armengol incidió además en su planteamiento "muy liberal" en lo económico y le afeó que "no se haya mojado" en temas políticos importantes de las islas al estar ligada su postura a lo decida el partido a nivel estatal.

Respecto al próximo secretario general de Més, Miquel Ensenyat o Fina Santiago, les deseó "suerte" y destacó la "muy buena relación" que tiene con ambos. No obstante, evitó señalar quién prefiere que sea el ganador entre los ecosoberanistas: "El que decidan los militantes de Més".

Asimismo, Armengol defendió el actual Govern del Pacto. "Las cosas se están cumpliendo y tenemos un proyecto político más allá de 2019", señaló la presidenta, que subrayó que "la izquierda es capaz de entenderse y de cumplir con su hoja de ruta ambiciosa que va más allá de una legislatura".