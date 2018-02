Temen que El Ico haya sido presionado en prisión para cambiar de versión

Los investigadores temen que El Ico se ha visto presionado en la cárcel para que ahora anuncie su deseo de volver a declarar en el caso Cursach y hacerlo para retractarse de sus declaraciones anteriores. El joven de Son Banya está ingresado preventivamente en la cárcel por una investigación de tráfico de drogas y se sospecha que esta situación haya propiciado que ahora acepte una serie de presiones que proceden, supuestamente, del entorno de Cursach. Entre los acuerdos con el narcotraficante de Son Banya podría estar el compromiso de que se le va a ayudar en la defensa del caso por el que ahora está en prisión.

El anuncio del testigo protegido de que quiere cambiar de versión no ha sorprendido, ya que se sabía que no era la primera vez que desde el entorno del empresario han contactado con personas que han colaborado en el caso. El juzgado aún no ha respondido a la petición del joven de volver a declarar, pero no existe ninguna intención de rechazar este deseo. Es más, existe un interés especial para conocer la causa por la que ahora quiere retractarse, cuando ha declarado en varias ocasiones y en ninguna de ellas había denunciado haber sufrido presiones.

Además, sobre su condición de drogadicto, se recuerda que cada vez que se le tomó declaración, el forense le visitó y valoró que estaba en condiciones de declarar.

Cabe recordar que El Ico ha tenido un protagonismo especial en esta investigación, por varios motivos. Por una parte, porque denunció que una serie de policías le habían estado extorsionando para no cerrarle el bar que tenía en Gomila y le estaban exigiendo dinero. Identificó a varios de ellos, lo que motivó que el juez imputara a estos policías, a pesar de que negaban las graves acusaciones que les dedicó el hijo de La Paca. Los investigados creyeron al testigo, porque señaló a muchos de los policías sobre los que ya pesaban fuertes sospechas de que se dedicaban a extorsionar a otros empresarios de la noche.

La otra intervención que tuvo El Ico en el caso fue cuando confirmó que en la discoteca Tito's se organizaban fiestas para policías locales, con presencia de prostitutas.

E igualmente identificó a los policías que previamente, sin que él lo conociera porque el caso estaba bajo secreto de sumario, habían sido señalados por otros testigos que El Ico no conocía. Desde entonces el joven de Son Banya ha venido sufriendo una campaña para desacreditar su declaración.