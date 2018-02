El sector náutico cree en las marinas secas pero no le gusta prohibir ampliaciones

Elya ha reaccionado als que cuenta como primera premisa la prohibición vía decreto de nuevos puertos deportivos y ampliaciones de los existentes. Desde la) explican que lasy los clubs de navegación pueden ser una buena alternativa a la demanda existente, pero están en contra de las prohibición total, especialmente de las ampliaciones. Desde laapuntan que la prohibición de nuevos puertos la intuían y recuerdan que las marinas secas son factibles siempre y cuando estén en las mismas instalaciones portuarias, no en polígonos industriales.

Miguel Suñer, presidente del Club Náutico de sa Ràpita y de la Asociación de Clubs Náuticos de Balears, aseguró hoy a este periódico que no le sorprende que el Govern quiera prohibir nuevas instalaciones náuticas: "No es ninguna sorpresa, ya lo intuíamos cuando decidieron archivar los proyectos existentes que los mismos clubs náuticos ya habían paralizado. Lo que ocurre es que el tema de las marinas secas debe estudiarse de forma concienzuda, ya que si se instalan en polígonos industriales no funcionará será como tener el barco en casa".

Suñer explicó que en sa Ràpita existe una de las pocas marinas secas de Balears, pero está en las mismas instalaciones del club náutico y en cuestión de minutos la nave está en el agua. "En sa Ràpita la pudimos colocar en una zona resguardada, pero hay que tener en cuenta que este tipo de instalaciones tienen un impacto visual importante".

Por su parte, Jaume Vanrell, presidente de la Asociación de Empresas Náuticas de Balears (AENIB), opina: "Nosotros creemos que no nos podemos quedar solo con la opción de prohibir, es preciso buscar alternativas a la actividad náutica y las marinas secas, los clubs de navegación o la multipropiedad puede ser una buena opción". Vanrell cree que de deben dejar hacer obras para poder reordenar de los puertos y conseguir más amarres. Asimismo, considera fundamental la protección del medio ambiente y la necesidad de no ocupar más terreno con puertos deportivos.

"Los nevegantes debemos cambiar el chip. Mantener una embarcación con un amarre resulta muy caro para salir a navegar cuando quieras, por ello las opciones de los clubs de navegación son muy factibles. En las marinas secas también nos permitiría fomentar el turismo de navegantes, que además los de los países nórdicos les gusta venir en invierno y en otoño, lo que fomenta la desestacionalización con un turismo de alto poder adquisitivo", asegura Jaume Vanrell.

Los clubs de navegación es la llamada multipropiedad de embarcaciones. En algunos puertos, como es el caso del de sa Ràpita, ya funcionan. Consisten en pagar una cuota anual y tienes derecho a salir a navegar con un barco algunos días a la semana, en función del precio que pagues. No necesitas amarre, ni embarcación, ni pagar el mantenimiento del barco.