Condenan a un banco por no detectar un hackeo a un cliente

La Audiencia de Palma ha condenado a una entidad bancaria a indemnizar con 17.000 euros a un cliente, al que hackearon una cuenta electrónica, que no fue detectada por la entidad, lo que motivó que se autorizara un traspasó de este dinero a un supuesto sobrino que no existía.

La operación económica no fue autorizada por el cliente, de allí que el tribunal entienda la responsabilidad de la entidad bancaria al no realizar la comprobación necesaria. El dinero se traspasó a una cuenta de un banco alemán y nunca se recuperó.

Esta situación ocurrió en el año 2013. Desde la dirección electrónica que solía utilizar habitualmente el cliente extranjero se envió un correo al empleado del banco que se encargaba de gestionar las cuentas bancarias.

En el mensaje se pedía que se realizara una transferencia a un banco alemán, a nombre de un sobrino, al que identificaba con nombres y apellidos. El gestor escribió al cliente para confirmar si la cantidad que debía enviar a Alemania era de 17.000 euros, si bien éste le indicó que estaba reunido y no podía atenderle. Sin embargo, al estar la cuenta hackeada desde el correose le confirmó la cantidad, que fue enviada. El cliente no llegó a confirmar la operación porque desde el banco no volvieron a contactar con él