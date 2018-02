Fina Santiago: "Podemos cambiar es Pinaret, pero no los jóvenes que nos entran"

La consellera de Servicios Sociales del Govern, Fina Santiago, ha admitido la conflictividad del centro de menores de es Pinaret, señalando, sin embargo, como la principal causa "que los jóvenes que llegan tienen perfiles cada vez más agresivos". "Hemos aumentado el personal, las horas de seguridad, hemos puesto medidas antiincendios y hemos puesto nuevas vallas para evitar fugas", ha recordado, para destacar que "podemos cambiar la estructura de es Pinaret, pero no los jóvenes que nos entran", ha lamentado la consellera de Servicios Sociales.

Tal y como informa hoy este diario, la mitad de los internos en el centro de menores de es Pinaret son mayores de edad. Así lo reflejan al menos las cifras que facilita la Conselleria, según las cuales hasta 62 de los 122 internos que pasaron por la instalación socioeducativa en 2017 tenían entre 18 y 22 años. Además, un 65 por ciento de los internos cumplen medidas judiciales por delitos con violencia.

"Socialmente hemos de pensar si es adecuado mezclar jóvenes de hasta 24 años con niños de 14, algo que pasa desde el año 2000", ha apuntado Santiago: "A mi no me parece adecuado", ha opinado la consellera, que ha abogado por "pensar y abrir este debate social y políticamente". "Los jóvenes no podemos cambiarlos", ha lamentado.