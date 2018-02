Condenado un banco de Palma por no detectar un hackeo a un cliente

La Audiencia de Palma ha condenado a una entidad bancaria a indemnizar con 17.000 euros a un cliente, al que hackearon una cuenta electrónica, que no fue detectado por la entidad, lo que motivó que se autorizara un traspasó de este dinero a un supuesto sobrino que no existía. La operación económica no fue autorizada por el cliente, de allí que el tribunal entienda la responsabilidad de la entidad bancaria al no realizar la comprobación necesaria. El dinero se traspasó a una cuenta de un banco alemán y nunca se recuperó.

Esta situación ocurrió en el año 2013. Desde la dirección electrónica que solía utilizar habitualmente el cliente extranjero se envió un correo al empleado del banco que se encargaba de gestionar las cuentas bancarias. En el mensaje se pedía que se realizara una transferencia a un banco alemán, a nombre de un sobrino, al que identificaba con nombres y apellidos. El gestor escribió al cliente para confirmar si la cantidad que debía enviar a Alemania era de 17.000 euros, si bien éste le indicó que estaba reunido y no podía atenderle. Sin embargo, al estar la cuenta hackeada, desde el correo electrónico se le confirmó la cantidad, que fue enviada a dicha cuenta bancaria. El cliente no llegó a confirmar la operación, entre otras cosas porque desde el banco no volvieron a contactar con él. Sin embargo, esa misma mañana el empleado recibió varios correos apremiándole a que realizara la transferencia. Al día siguiente, cuando ya había enviado el dinero, se dio cuenta del engaño, poniéndose en contacto con el banco alemán para que retuvieran el dinero, pero no lo consiguió recuperar.

Fue al día siguiente de la transferencia cuando el banco contactó con la mujer del cliente y le preguntó si conocía que su marido había realizado la transferencia económica, contestando que no lo sabía. El cliente se dio cuenta de que le había desaparecido el dinero dos días más tarde. Comunicó con el banco para indicar que él no había autorizado la operación. Además, señaló que él no tenía ningún sobrino en Alemania.

El banco no quiso hacerse responsable del dinero que se había perdido y el perjudicado tuvo que acudir a los tribunales. La entidad alegó que la orden fue enviada desde la cuenta electrónica que utilizaba para ejecutar las operaciones económicas.

Los jueces señala que el gestor del banco debió extremar las precauciones, dado que existían algunas circunstancias que debieron hacerle dudar. Por ello, se concluye que actuó sin diligencias en la custodia de los fondos que tenía depositados en la cuenta, pot lo que está obligada a indemnizar los daños y perjuicios causados. El dinero con el que deberá indemnizar al cliente es la misma cantidad de la transferencia que realizó sin su autorización.