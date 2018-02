El PP exige a Podemos que dimita Nina Parrón del Consell

El portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Mauricio Rovira, reclamó a Podemos que exija el "cese fulminante" de la directora insular de Igualdad, Nina Parrón, a quien se le ha abierto juicio oral por un supuesto delito de injurias y calumnias con publicidad y por el que se le ha impuesto una fianza de 30.000 euros. Sin embargó, Podemos mostró su total apoyo a Parrón y aseguró que no entendía que "se juzgue a quien defiende la igualdad". De igual modo, el Lobby de Dones mostró su total apoyo a la directora de Igualdad del Consell

El Consell reclama que sea ella misma quien pague "de su bolsillo" la fianza al considerar "injusto" que fueran los ciudadanos de Mallorca que tuvieran que pagar los platos rotos por Parrón". Por todo esto, desde la formación solicitaron a Podemos que se aplique a Parrón su código ético "con todo el rigor que exigen a los otros partidos" y recordaron que para situaciones como la que atraviesa actualmente Parrón "el código ético del PP prevé la baja inmediata de militancia".

No obstante, Podemos manifestó su total apoyo a Nina Parrón, y aseguró que no entendía "que se juzgue a quien defiende la igualdad e intenta sensibilizar" a la sociedad contra la violencia machista. "En 2018 todavía hay personas que consideran que asesinar a la expareja rociándola con gasolina y prendiéndole fuego es un crimen pasional y no un asesinato machista. Denunciar tal despropósito, que hiere profundamente las familias y las víctimas de este tipo de agresiones, se ha interpretado como calumnias e injurias y supondrá el juicio de nuestra compañera Parrón", lamentó Podemos.