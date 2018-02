Groizard: El hombre que sólo quiere coches eléctricos en Baleares

La prohibición de los coches diésel a partir de 2025 y de los gasolina en 2035, el cierre de la central a carbón de es Murterary la mayor apuesta por las energías renovables en Baleares tienen nombre propio: Joan Groizard. Actual director general de Energía del Govern y padre de la futura ley de Cambio Climático, uno de los proyectos estrella del actual Pacto, ha conseguido meter a las islas en la prensa internacional como uno de los territorios referentes en la lucha contra el calentamiento global. Diarios como The Guardian o The Times han definido las islas de "pioneras" en su apuesta por el coche eléctrico y han hablado de un "enfoque danés" en Baleares y esta semana los planes de Baleares han sido escuchados con atención en un foro de Smart Islands en Atenas.

Formado en Cambridge, pentalingüe -español, catalán, inglés, francés y alemán- y uno de esos jóvenes exiliados a Londres por la falta de trabajo en España, Joan Groizard es ahora el responsable de la lucha contra las emisiones de CO2 en Baleares. Después de haber trabajado como consultor en diferentes compañías de energías renovables en Reino Unido, con sólo 24 años integró las listas de la coalición ecologista Primavera Europea al Parlamento Europeo en 2014 como miembro de EQUO. Miembro de Més a través de IniciativaVerds, fue nombrado en 2015 su actual cargo en la Conselleria de Terrritorio, Transporte y Energía, que, sin embargo, está en manos del PSIB.

Convertido en el miembro del Govern favorito del GOB -"la política de la dirección general de Eenergía de Joan Groizard es la que más se acerca a nosotros", confesaba la portavoz del grupo ecologista, Margalida Ramis, a principios de 2017- se ha volcado en los tres últimos años en preparar la futura Ley de Cambio Climático que pretende adaptar las islas a los Acuerdos de París y en su complementario Plan de Transición Energética. "Es su niño. Y el trabajo que ha hecho es muy bueno, como casi todo lo que hace este chico", señalan en el Govern la implicación de Groizard en una ley que ha preparado durante este tiempo con su propio equipo.



Apoyo de Europa



Su gran medida: el cierre de la central térmica de es Murterar, una de las nueve más contaminantes de España pero de la que depende más del 50 por ciento del consumo eléctrico de Balears. El joven director general aspira a cerrar en dos etapas la instalación antes de 2025 y sustituirla por centrales de gas y sobre todo por una apuesta decidida por parques fotovoltaicos en la isla. Planes que, de momento, han chocado con Madrid, que justifica su oposición al elevado coste de la operación y a su repercusión en el precio de la factura de la luz para los consumidores. "Si sólo hiciéramos y pusiéramos a pleno rendimiento las centrales de gas natural, el coste sería de 35 millones para la red. Pero eso se repartiría entre todo los consumidores de España, por lo que en la factura sería mínimo", defendió, por contra, en su momento: "Pero es que no haremos sólo eso. Luego estará el aumento de renovables".

Mientras el cierre de la central sigue en stand by, lo que sí ha recibido la bendición de la Unión Europea esta misma semana es su plan de sustituir en los próximos 30 años el actual parque automovilístico balear a combustión por un parque cien por cien eléctrico. Conductor de uno de los coches eléctricos que forman parte del 1 por ciento que circulan en la isla ha impulsado la prohibición de la entrada de nuevos diésel en 2025 y nuevos gasolina en 2035, lo que ha despertado de momento el rechazo de concesionarios y gasolineras de las islas. Esta semana, sin embargo, ha contado con el vistobueno del comisario europeo de Medio Ambiente, Arias Cañete. "Europa no será un problema", tenía ya claro cuando presentó el borrador de la futura ley: "¿Por qué siempre tenemos que ir detrás de los demás y no podemos ser nosotros los primeros?", esa es ahora su reflexión.