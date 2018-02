El Govern relativiza los malos resultados de castellano en selectividad en Baleares

La portavoz del Govern, Pilar Costa, ha relativizado los datos del ministerio de Educación que indican que los alumnos de Balears fueron los que peor nota obtuvieron en el examen de lengua castellana en selectividad del pasado año.

Costa ha afirmado que "no se pueden sacar conclusiones" de estos datos al no ser "comparables" puesto que "el sistema de evaluación no es el mismo" en todas las comunidades autónomas, sino que cada una "realiza sus propias pruebas de acceso" a la universidad, si bien ha precisado que la UIB analizará con más detalle estos datos.

Junto a ello, ha recordado que el pasado año hubo "cambios" por parte del ministerio para la realización de la selectividad, lo que "provocó la queja" de muchas comunidades autónomas. En este sentido, ha recordado que en las pruebas de 2016 los alumnos de Balears tuvieron unos resultados "cuatro puntos por encima de la media" estatal.