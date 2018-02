Anulan el cese de un funcionario implicado en la trama policial

El TSJB ha declarado nulo el cese, acordado por el Ayuntamiento de Palma, del funcionario que se encargaba del servicio de control de actividades de Cort, que fue apartado de su cargo tras ser detenido, e ingresado en prisión, por la trama de la Policía Local. Los jueces llegan a la conclusión que el cese no fue legal, al no estar lo suficientemente motivada la decisión del Ayuntamiento que acordó apartar a este alto cargo por pérdida de confianza. Se trató de una decisión acordada por el gerente de Urbanismo, que concluyó que el funcionario no cumplía con las instrucciones que se le daban. Sin embargo, el funcionario alegó, y los jueces le han dado la razón, que el motivo del cese era porque cuestionaba los procedimientos que se seguían en este departamento municipal. La sentencia menciona la falta de pruebas que aportó Cort para justificar esta decisión.