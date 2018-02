Santiago sugiere que Ensenyat sea el candidato de Més, pero al Consell

La consellera de Servicios Sociales, Fina Santiago, confirmó ayer públicamente lo que era un secreto a voces: que se presentará a las primarias para ser candidata de Més en las elecciones de 2019. La consellera defendió que da el paso después de constatar que cuenta con "apoyos suficientes" en su formación para ser candidata: "Si no, no lo haría". Santiago, que deberá enfrentarse al presidente del Consell, Miquel Ensenyat, recordó que el propio líder insular la definía el pasado verano como "la mejor opción para ser la candidata de Més". "No sé qué ha cambiado en ocho meses. Debe explicar por qué hace ocho meses era la mejor candidata y ahora no", emplazó la consellera a Ensenyat, a la vez que abogó porque él vuelva a ser el candidato al Consell.

De este modo, después de meses de conversaciones y contactos, Fina Santiago dio ayer el paso para ser la candidata de Més en las elecciones de 2019. Santiago convocó a los medios para romper su silencio y confirmar que se presentará a las primarias. La consellera explicó que en los últimos meses ha mantenido numerosos contactos individuales en su partido, tanto de la corriente de IniciativaVerds, que ella misma lidera, como en la del PSM, al que pertenece Miquel Ensenyat, y que cuenta con "apoyos suficientes".

Para la consellera, el alcalde de Palma, Antoni Noguera; el presidente del Consell, Miquel Ensenyat, y ella misma, son "los mejores candidatos que puede tener Més. Prescindir de cualquiera de nosotros haría Més menos impactante", opinó. En este sentido, abogó por que el líder insular, que esta semana también ha anunciado que se presentará a las primarias "debería ser el candidato al Consell". "Mi candidato al Consell es Miquel Ensenyat", defendió. Santiago recordó que en una entrevista hace ocho meses -en las páginas de este diario- el presidente del Consell la animó a presentarse definiéndola como "la mejor opción". "Mi ilusión es el Consell y no optaré a las primarias", aseguraba en esa entrevista Ensenyat. "¿Qué ha cambiado en esos ocho meses?", preguntaba ayer Santiago.

Ahora, uno y el otro deberán enfrentarse. No obstante, la consellera se mostró abierta a "negociar una integración" siempre y cuando sea "desde la transparencia" e insistiendo en que ella se presenta "para ser la candidata". "Creo que soy la mejor candidata para tener los mejores resultados y repetir un Govern de progreso", defendió Santiago, que, aunque se presentó sola, aboga por que haya una candidatura "de tándem, hombre y mujer" como ya hizo Més en 2011 y apoyará esta opción en el congreso previo a las primarias, que tendrá lugar los próximos días 9 y 10 de marzo. En cualquier caso, Santiago evitó barajar que ese tándem puedan ser ella misma y Ensenyat, insistiendo en que su rival debería "repetir como candidato al Consell".

Santiago se definió como una "una mujer de izquierdas" y "soberanista": "No soy independentista", confesó la consellera de Servicios Sociales, que, por contra, defendió que "después de muchos años es la hora ya de un liderazgo de mujeres en Més".

Biel Barceló y Bel Busquets



Más allá de las primarias, Fina Santiago habló sobre la actualidad de Més. Entre otros asuntos abordó la actual situación del exvicepresidente del Govern, Biel Barceló, tras su dimisión por su viaje a Punta Cana. "Me sabe muy mal como ha tenido que dejar sus cargos Biel Barceló.

Como dije en su momento, creo que cometió un error con su viaje, pero no cometió ningún delito", señaló a preguntas de los medios. Si bien defendió que Barceló siga como diputado, aseguró que le habría "gustado más que Barceló se dedicara cien por cien al Parlament y que no lo compatibilizara con su trabajo". Cabe recordar que el exvicepresidente no tiene dedicación exclusiva como diputado porque ha vuelto a su plaza de funcionario, precisamente en la Conselleria de Servicios Sociales.

Por otra parte, Santiago admitió que tras la salida de Biel Barceló le hubiera gustado ser vicepresidenta del Govern y cuestionó que la portavoz del partido, Bel Busquets, esté en el Ejecutivo: "No se pueden asumir tantas responsabilidades en una sola persona", argumentó la consellera, que señaló que "el partido debe tener un discurso diferenciado del Govern, que es de Pacto y que, por lo tanto, hay cosas que se consensúan y que el partido debe poder matizar", señaló Santiago. "Estoy encantada con Bel [Busquets], sólo expongo cuál es mi modelo de partido", zanjó.