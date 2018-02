Un centro de datos gigante custodiará los secretos de ciudadanos y administraciones

La información más sensible del Govern, el Consell, Cort o del Servei de Salut (IbSalut), y el más insignificante trámite administrativo de cualquier ciudadano de las islas compartirán espacio en el nuevo Centro de Procesos de Datos (CPD) que deberá estar en funcionamiento antes de octubre. La iniciativa, pionera en el archipiélago, supone todo un desafío tecnológico por su alcance y complejidad.

"Almacenará cualquier archivo. Por ejemplo, cada vez que un médico expida una receta electrónica se guardará de manera instantánea en la CPD. Para que la gente se haga una idea, cada mes en las islas se expiden 1,2 millones de recetas", explicó ayer el director general de Desarrollo Tecnológico del Govern, Benjamí Villoslada.

En breve saldrá a exposición pública el pliego de condiciones para habilitar una ´nube´ que contendrá, digitalizada, información relativa a multas, procesos de contratación, reclamaciones, adjudicaciones de viviendas, empadronamientos, historiales médicos y cualquier trámite que un ciudadano realice durante su vida con la administración.

Esta obra de ingeniería informática, que cuenta con un presupuesto de 2,5 millones de euros, se conservará en un edificio ahora en desuso del Parc Bit, protegida por una estructura denominada caja-cobre. Villoslada anunció que el sistema estará blindado contra ciberataques durante un coloquio sobre seguridad digital organizado por Telefónica en colaboración con la Cámara de Comercio de Mallorca.

A día de hoy el Govern tiene una CPD en la calle de Sant Pere y una copia de seguridad en otro edificio del Parc Bit que no está en las condiciones más óptimas. La idea es reunir todos los Centros de Procesos de Datos de cada administración en la misma caja-cobre del Parc Bit. Manteniendo las copias en otras ubicaciones. Por ejemplo, una copia de la información digitalizada del IB-Salut seguirá conservándose en un hospital de la isla.

"Implicará la contratación de cuarenta personas. Veinte informáticos y otros veinte funcionales. Es decir, profesionales que pensarán cómo desarrollar y optimizar la CPD. La idea no es que sea un simple almacén de información, sino que a la larga desarrolle aplicaciones como avisar a un parado de cuándo tiene que sellar o directamente inscribirle en el paro", indicó Villoslada.

La jornada de ciberseguridad ´Balears en digital´ contó con un punto de partida inquietante: todas las empresas, administraciones y particulares corren un serio riesgo de sufrir un ciberataque, si es que no lo han sufrido ya. "Hay que tomarse la seguridad muy en serio. Cualquier entidad que se ponga a tiro será atacada. Hablamos de organizaciones criminales, ya no son solo los típicos ´hackers´ con el pelo largo. El escenario es muy complejo", advirtió José Luis Gilperez, director de Seguridad de Telefónica.

Este experto alertó de que todas las empresas, grandes y pequeñas, deben tener preparados planes de contingencia para combatir eventuales agresiones.

"Un corazón digital"

La presidenta del Govern, Francina Armengol, concluyó la jornada apostando construir "un entorno virtual fiable y seguro", y expresó su deseo de que el nuevo CPD "sea el corazón digital de las administraciones de las islas".