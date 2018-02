Antich acusa al Gobierno de usar la crisis como excusa para no aplicar la Memoria Histórica

Francesc Antich, portavoz socialista en la Comisión Constitucional del Senado y senador por Balears, pidió ayer al ministro de Justicia, Rafael Catalá, que destine una partida presupuestaria "específica y suficiente" en los próximos Presupuestos Generales del Estado, para aplicar y mejorar la Ley de la Memoria Histórica, y le exigió que "no obstaculicen más la reconciliación que ello persigue ni la defensa de los derechos humanos que representa". Antich acusó al Gobierno de utilizar la crisis económica como "excusa para disfrazar una firme voluntad ideológica", en referencia a que el Gobierno central, en respuesta a una pregunta parlamentaria, reconoció por escrito que la interrupción desde 2012 de las ayudas previstas en la Ley de Memoria Histórica para la localización de fosas y exhumación de restos se ha debido "a la crisis" económica.

"No nos chantajeen más con la aprobación de los presupuestos. La dignidad de los españoles no debería ser moneda de cambio de nada. Una derecha europea no debería necesitar que nadie la conminase en este sentido", dijo Antich al ministro durante la sesión de control al Gobierno celebrada en el Senado. El senador socialista acusó al Gobierno de estar haciendo "dejación de sus obligaciones" y resaltó que "solo" gracias a las Asociaciones de Víctimas, a algunas Comunidades Autónomas y a Ayuntamientos "se está aplicando la Ley", aprobada en 2007.

Además, reprochó a Catalá que se esté aun discutiendo sobre el incumplimiento de la normativa vigente en lugar de implementar las recomendaciones de la ONU para mejorar la Ley, "cuestión sobre la que hemos presentado una iniciativa legislativa en el Congreso". Junto a ello, preguntó al ministro si no considera que "cumplir la Ley, el imperio de la Ley, y respetar nuestro sistema" y "evitar la división y desigualdad entre españoles, creando víctimas de primera y de segunda" son condiciones "más que suficientes para aplicar la Ley de Memoria Histórica".