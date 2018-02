El TSJB rechaza una querella de Vicente Campaner contra el juez Penalva

La sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) ha rechazado una querella del abogado Vicente Campaner contra el juez Manuel Penalva, al que acusaba de calumniarle e injuriarle durante la instrucción del caso Cursach, la presunta trama de corrupción en torno al empresario de la noche del mismo apellido.

El Alto Tribunal ha decidido inadmitir la querella por el delito de calumnias, dado que las frases supuestamente ofensivas que Penalva dictó en dos autos no se dirigían a Campaner, si no a otro abogado. Además, el TSJB sostiene que ambas resoluciones no son calumniosas y que, según la ley, sería el afectado directamente el que tendría que ejercer las acciones.

Respecto al delito de injurias, Campaner sostenía en su querella que un testigo protegido, el número 29 y que es un antiguo camarero de una discoteca de Cursach, hizo una comparecencia voluntaria donde le implicó entre las personas y policías locales que disfutaban de sexo, bebidas y drogas gratis en la sala Vip de Tito´s. Según los magistrados, el juez Penalva se limitó a recoger esas manifestaciones del testigo 29 y no hay pruebas de que hubiese manipulado a ese exempleado de Cursach para que dijera lo que él voluntariamente sostuvo.

Esta es la segunda querella contra Penalva interpuesta por Campaner que no prospera. El abogado ha señalado en varias ocasiones que no va a desfallecer a la hora de denunciar los presuntos delitos del magistrado y del fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán. Por su parte, Vicente Campaner, declaró hace unos días como imputado por supuestas injurias y calumnias contra el magistrado y el fiscal citados.