La política lingüística del Govern copa el pleno del Parlament y se cuela en la política nacional

El enfrentamiento entre Govern y PP por el decreto del catalán en la sanidad pública protagonizó ayer el pleno del Parlament, en donde esta cuestión marcó las preguntas de control al Ejecutivo de Francina Armengol, a la vez que la confrontación por la política lingüística del Govern trascendía el territorio balear. En medio de la polémica en Cataluña por la intención del Gobierno de Mariano Rajoy de que el castellano sea lengua vehicular en la educación, el debate en Balears por el decreto del catalán se ha colado en la política nacional.

Ayer, la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, hacía suyo uno de los lemas de la manifestación de Mos Movem del domingo al afirmar, en declaraciones a TVE, que "las lenguas no curan, los que curan son los profesionales" y acusaba al Govern de primar la lengua "por encima del talento y el currículum", según informó Europa Press. Frente a ella, el líder del PSOE nacional, Pedro Sánchez, aprovechaba una entrevista en Antena 3 para defender al Ejecutivo de Armengol. Sánchez sostuvo que las críticas al decreto de catalán son una "maniobra del conservadurismo de la derecha balear para esconder la apuesta por la sanidad pública" del Govern, "abandonada por el PP" en la pasada legislatura.

En el Parlament, mientras, Armengol utilizaba su cara a cara con la portavoz popular, Marga Prohens, para arremeter contra el PP que lidera Biel Company, al que acusó de no defender a Balears. "A diferencia de Company, creo que la defensa de esta tierra, de nuestra educación, de nuestra sanidad, de nuestro REB es cosa de toda la ciudadanía, de los que nacieron aquí y de los que no, y espero que algún día el PP balear también se sume", replicó a la portavoz popular, Marga Prohens, después de que esta le acusara de incumplir su compromiso de apostar por la educación al apostar por "barracones" para las escuelas.

Las palabras de Armengol a Prohens se dirigían directamente a Company, quien días antes de participar el domingo en la manifestación contra el decreto del catalán defendió en un acto de Nuevas Generaciones la postura del PP sobre el catalán adjudicando a los populares raices mallorquinas más profundas que las de la izquierda. "No podemos dejar que nos digan que nosotros no defendemos 'lo nostro', faltaría más. Muchos de nosotros no tenemos ocho apellidos mallorquines o menorquines, tenemos 28, más que muchos de estos de izquierdas", dijo Company en aquel acto. Armengol aprovechó ayer estas declaraciones para reprochar a Company que diera más valor a quien tiene apellidos mallorquines. "Hay muchas diferencias entre ustedes y nosotros", espetó a la bancada popular.

Prohens había criticado la "construcción de escuelas enteras de barracones", lo que a su juicio demuestra el "postureo de todos" los partidos del Pacto, incluido Podemos, en este ámbito. Armengol replicó recordando los recortes y la fuerte contestación social que provocó en la pasada legislatura la política educativa del Govern del popular José Ramón Bauzá, marcada por los recortes y el TIL en detrimento del catalán. "Que me pregunte por esta cuestión cuando ustedes crearon la mayor crispación en el mundo educativo, despidieron profesores y dejaron la escuela en una situación terrible me deja un poco perpleja" dijo a Prohens.

La presidenta sostuvo que el actual Ejecutivo "ha multiplicado por cinco las inversiones en infraestructuras" educativas y que con el Govern de Bauzá aumentó el número de "escuelas modulares" hasta 93, mientras que se prevé acabar esta legislatura con 33. Prohens replicó que el Ejecutivo del Pacto cuenta con "1.350 millones de euros más" de los que disponía el de Bauzá, por lo que en su caso no es justificable que haga nuevas escuelas "en barracones".



"Comunicación indispensable"

Antes, la consellera de Salud, Patricia Gómez, había defendido que "la comunicación entre paciente y médico es indispensable" y que el nivel B1 de catalán es perfectamente asequible" para los profesionales sanitarios. Gómez acusó al PP de apoyar a " plataformas que hablan de idiomas inventados sólo para no reconocer nuestra lengua propia", de "cuestionar la lengua propia, la cultura y los sentimientos" de Balears y de hacer "demagogia con la lengua", lo que calificó de "patético". La consellera contestaba así al popular Vicent Serra, quien le acusó de adoptar "una decisión política" que supone "un chantaje a los trabajadores", al exigirles el nivel B1 a los dos años de aprobar las oposiciones si quieren optar a traslados o a la carrera profesional. "No es manera ni de incentivar el aprendizaje de idiomas ni mucho menos de que los profesionales sanitarios quieran venir a esta Comunidad", dijo Serra. "La gente no deja de venir porque esto sea una Comunidad bilingüe". replicó Gómez.

El pleno ya había comenzado con las insinuaciones del PP sobre el antiespañolismo que, según los populares, tiene el Govern. Si el lunes Company afirmaba que la falta de apoyo del Govern a que la Copa Davis se jugara en Alcúdia era una prueba de que al Ejecutivo de Armengol "le produce urticaria el nombre de España", ayer el popular Antoni Camps preguntó sobre este asunto a la consellera de Cultura y Deportes, Fanny Tur. "No le acusaré de hispanofobia, porque dice que le gusta Córdoba y Machado, sólo falta que nos diga que también le gusta el himno de Marta Sánchez", ironizó el diputado del PP dirigiéndose a la consellera, a la que instó a "huir de sus enredos guerracivilistas". "Sólo usted podía mezclar Guerra Civil y Deportes", zanjó Tur en su respuesta.