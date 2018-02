Un investigador de la UIB, becado por el CSIC por su proyecto sobre la cultura judía

Un investigador y alumno de doctorado de la Universitat ha sido seleccionado para recibir una beca del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) por su proyecto de estudio sobre la cultura judía. Miquel Riera Font es técnico superior y doctorando en Filología y Filosofía de la UIB y es colaborador del grupo de investigación sobre Filosofía Medieval y Moderna y ha sido seleccionado como uno de los ganadores de las becas del proyecto Jewish Cultures across Mediterranean Europe (CSIC-UCM).

Este proyecto se desarrolla en el CSCI y en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y profundiza en el estudio de la vida judía en el pasado y sus repercusiones en el presente, la transmisión y mediación del conocimiento y la textualidad del judaísmo y los usos e interpretaciones de la cultura material judía.

La propuesta premiada de de Miquel Riera, titulada Prefiguration and controversy of the Theory of Love as a power to act. Study of the main sources from Ibn Paq?da to Spinoza, se centra en el estudio genealógico de conceptos y metáforas afines a las teorías del amor divino en autores medievales y modernos, principalmente de origen sefardí, y su evolución en el tránsito hacia la llamada modernidad filosófica.

Los resultados de esta investigación, que se desarrollará en el Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y el Próximo Oriente del CSCI, forman parte de la tesis doctoral de Riera y están también vinculados a dos proyectos nacionales financiados por el ministerio de Economía y Competitividad y dirigidos por Miquel Beltrán Munar, del departamento de Filosofía y Trabajo Social de la UIB.