"Ensenyat debe explicar por qué hace ocho meses yo era buena candidata y ahora no"

La consellera de Servicios Sociales del Govern, Fina Santiago, ha roto su silencio y ha confirmado hoy que se presentará a las primarias para ser candidata de Més. Santiago ha asegurado que después de numerosos contactos tanto en las corrientes de IniciativaVerds como del PSM ha constatado que cuenta con "apoyos suficientes" para dar el paso: "Si no, no lo haría". La consellera ha defendido que es la mejor opción de la coalición para optar al Govern. "Ensenyat decía en una entrevista que yo era la mejor candidata hace ocho meses. Ahora debe explicar por qué hace ocho meses era buena candidata y ahora no", ha emplazado al presidente del Consell, que se batirá a ella en primarias.

Santiago había convocado a los medios hoy para confirmar lo que ya era un secreto a voces: que daría batalla por ser candidata en 2019. La consellera no ha descartado negociar con Ensenyat una integración de sus candidaturas, si bien ha insistido en que ella se presenta para ser candidata y que prefiere que el de Esporles repita en el Consell. "Antoni Noguera en Palma, Miquel Ensenyat en el Consell y yo en el Govern somos los mejores candidatos que puede tener Més", ha defendido la titular de Servicios Sociales: "Prescindir de cualquiera de nosotros haría Més menos impactante". En cualquier caso se ha mostrado abierta a negociar "desde la transparencia" y "sin condiciones".

"Creo que soy la mejor candidata para tener los mejores resultados y repetir un Govern de progreso", se ha presentado Santiago, que se ha definido como una "una mujer de izquierdas" y "soberanista": "No soy independentista", ha admitido la consellera de Servicios Sociales. "Después de muchos años es la hora ya de un liderazgo femenino en Més", ha apostado Santiago, que ha defendido que haya una candidatura "de tándem, hombre y mujer" como ya hizo el partido en 2011 y que apoyará esta opción en el congreso previo a las primarias, del que no ha querido decir más.

"Yo soy una persona de consenso dentro de Més", ha respondido al presidente del Consell, que defendió que daba el paso, precisamente, por la falta de consenso que generaban tanto Santiago como Bel Busquets: "No sé que ha cambiado en ocho meses. Ensenyat debe explicar por qué hace ocho meses era una buena candidata y ahora no".



"Me hubiera gustado más que Barceló no compatibilizara ser diputado con su trabajo"



Sobre los "episodios políticos no agradables" -según los ha definido- como el caso Contratos o la dimisión de Biel Barceló por su viaje a Punta Cana, Santiago ha defendido que en un caso como en otro "hubo consecuencias políticas". En este sentido, respecto al caso Contratos, Santiago ha relatado que ella defendió que dimitieran todos los directores generales que habían otorgado contratos al jefe de campaña de Més, Jaume Garau, por "un error político" y que, aunque finalmente no fue así, "se asumieron responsabilidades políticas".

"Me sabe muy mal como ha tenido que dejar sus cargos Biel Barceló. Como dije en su momento, creo que cometió un error con su viaje, pero no cometió ningún delito", ha señalado por otra parte a preguntas de los medios. Si bien ha defendido que el exvicepresidente siga como diputado ha asegurado que le "hubiera gustado más que Barceló se dedicara cien por cien al Parlament y que no lo compatibilizara con tu trabajo", ha sentenciado. Cabe recordar que el exvicepresidente no tiene dedicación exclusiva como diputado porque ha vuelto a su plaza de funcionario, precisamente como jefe de servicio en la Conselleria de Servicios Sociales.

Santiago ha admitido que tras la salida de Biel Barceló le hubiera gustado ser vicepresidenta del Govern, aunque ha dicho estar "encantada con Busquets". Sin embargo, la consellera de Servicios Sociales ha cuestionado que la portavoz del partido esté en el Govern: "No se pueden asumir tantas responsabilidades en una sola persona". "Además, el partido tiene que tener un discurso diferenciado del Govern, que es de Pacto y hay temas que se consensúan", ha señalado Santiago, que ha explicado que sólo planteaba cuál es su "modelo de partido".