El Supremo confirma la condena de tres años y medio de cárcel para Valtonyc

La sala segunda del Tribunal Supremo ha condenado a tres años y medio de cárcel al rapero mallorquín José Miguel Arenas, de nombre artístico Valtonyc, por los delitos de enaltecimiento del terrorismo, injurias al rey Juan Carlos I y a la Familia Real y amenazas al líder del Círculo Balear Jorge Campos. El joven tendrá que ingresar en prisión para cumplir la condena. Hace unos días se celebró en Palma una manifestación en apoyo de su absolución.



Valtonyc recurrió ante el Tribunal Supremo una sentencia anterior de la Audiencia Nacional, que le impuso la misma condena. El joven argumentó que las letras de sus canciones no eran ofensivas, ni violentas y que estaban amparadas en su derecho a la libertad de expresión.





LA SENTENCIA DEL SUPREMO YA HA SALIDO. 3 AÑOS Y 6 MESES DE CARCEL POR LAS CANCIONES. TENGO QUE INGRESAR EN PRISIÓN. EN CUANTO TENGA MÁS INFO. DIRÉ COSAS. — Josep V. ??? (@valtonyc) 20 de febrero de 2018

, que defendió haber actuado en ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión y a la creación artística, y subrayó que el lenguaje del rap es extremo, provocador, alegórico y simbólico.El Supremo rechaza sus argumentos al considerar que basta con leer los hechos declarados probados en la sentencia "para comprender lay su correcto encaje en los tipos penales de referencia. La sentencia de instancia no "reelabora", "ni saca de contexto", las letras, nada inocuas por sí mismas, sino que lo que hace -una vez reproducidas en el factum- es agruparlas (?)en la fundamentación jurídica al objeto de subsumirlas en los tipos penales atribuidos al acusado".Asimismo, el Supremo subraya que la Audiencia Nacional ha tenido en cuenta quecontenidos en las canciones publicados eny con acceso abierto por el acusado tienen un indudable carácter laudatorio de las organizaciones terroristasy de sus miembros, el cual va más allá de la expresión de coincidencia con objetivos políticos, solidaridad con los presos o camaradería nacida de vínculos ideológicos y que comporta una alabanza, no ya de los objetivos políticos sino de losempleados por la citadas organizaciones terroristas y por sus miembros y contienen una incitación a su reiteración. Los referidos contenidos no quedan amparados por la libertad de expresión o difusión de opiniones invocada por el acusado y su defensa."La sentencia analiza lay delsobre el delito de enaltecimiento del terrorismo, y recuerda que, según el TC, debe producirse una situación de riesgo para las personas o derechos de terceros o para el propio sistema de libertades. De acuerdo al Constitucional,sancionadas en el artículo 578 supone una legítima injerencia en el ámbito de la libertad de expresión de sus autores "en la medida en que puedan ser consideradas como una manifestación del discurso del odio por propiciar o alentar, aunque sea de manera indirecta, una situación de riesgo para las personas o derechos de terceros o para el propio sistema de libertades".Añaden los magistrados que el Tribunal Constitucional ha proclamado: a) El carácter institucional del derecho a la libertad de expresión; b) el carácter limitable del derecho a la libertad de expresión y, singularmente, el derivado de manifestaciones que alienten la violencia y c) la proporcionalidad en la limitación penal del ejercicio del derecho a la libertad de expresión.La sentencia de instancia salió al paso de las alegaciones del acusado -hoy recurrente- rechazando que los hechos resultaran amparados por la pretendida libertad de expresión o dey citando la doctrina del Tribunal Constitucional en tal sentido, recordando aunque no citara expresamente el art. 20 CE, sí su contenido, y también la del, en las canciones se señala: "a de destrucción nuclear"; "queremos la muerte para estos cerdos"; "llegaremos a la nuez de tu cuello, cabrón, encontrándonos en el palacio del Borbón, kalashnikov"; "le arrancaré la arteria y todo lo que haga falta"; "queremos la muerte para todos estos cerdos".La Audiencia, en la sentencia ahora confirmada, señaló que "en dicho texto se incluyen reiteradas amenazas de muerte dirigidas nominativamente contra el Presidente del, Jorge Campos, e innominadamente contra otros posibles miembros del Círculo o personas a las que se considera de la misma ideología."El ahora sentenciado efectuó hace unas semanas unas reflexiones previendo que iba a ser condenado de nuevo. Josep Miquel Arenas, conocido como Valtonyc, efectuó manifestó en, a raíz de que se reuniera una sala del Tribunal Supremo, para deliberar si confirmaba o modificaba la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada en febrero del año pasado, y por la que se le impuso una condena de tres años y medio de cárcel por injurias al rey Juan Carlos I, apología del terrorismo y amenazas a Jorge Campos, líder del Círculo Balear.El joven también afirmó lo siguiente. "Mañana (por ayer), casi 6 años después, se decide todo. Después de condenarme a 3 años y 6 meses de cárcel, el Supremo va a revisar la condena y va a decidir si es firme o no. Si me merezco compartir celda con gente que ha matado, robado, violado y hecho daño a otra gente. Sólo por unas canciones, voy a perder mi trabajo, distanciarme de mi familia, de mis amigos y pausar mi vida que desde los 19 años, haciendo horas y horas extras, me he labrado. Por crear, por expresarme, por unas obras.". Además, el rapero consideró que le van a mandar a prisión "por opinar, por señalar a culpables y porque España era y sigue siendo un estado fascista donde se reprime y persigue a gente".