Santiago convoca mañana a los medios para dar el paso y optar a candidata de Més

Después de que el presidente del Consell, Miquel Ensenyat, confirmara ayer que se presentará a las primarias para ser candidato de Més en las elecciones autonómicas de 2019, la consellera de Servicios Sociales, Fina Santiago, que será su rival en la contienda todavía guarda silencio. Aunque es un secreto a voces desde hace semanas, Santiago dará previsiblemente el paso mañana. La consellera ha convocado mañana a la prensa para hablar, precisamente, de las primarias de los ecosoberanistas. "Me permitirán que hoy no diga nada, mañana daré una rueda de prensa y ya ahí les contestaré a todo lo que quieran", se ha limitado ha declarar la consellera a los medios de comunicación esta mañana en los pasillos del Parlament.

La consellera Santiago mantuvo ayer un encuentro con el presidente insular Miquel Ensenyat. Uno y otro constataron que deberán batirse en primarias para resolver quien será el candidato de la coalición ecosoberanista en los próximos comicios. "Ella tiene intención de presentarse", avanzó Ensenyat los planes de la consellera de Servicios Sociales, asegurando "no tener miedo a unas primarias".", "¿Quién puede tener mejores resultados, Santiago o yo? Yo defendió el presidente del Consell sus aspiraciones para ser candidato al Govern en 2019. Después de la confirmación de Ensenyat, mañana será la consellera Santiago quien dará el paso públicamente.

De enfrentarse Santiago y Busquets, la primera se habría impuesto a la vicepresidente del Govern. Por contra, en un duelo con Ensenyat, Santiago tiene menos opciones. Aunque tampoco suscita unanimidad, el presidente del Consell es muy apreciado en Més, con lo que ahora le da la vuelta y partirá como favorito. No obstante, la consellera de Servicios Sociales, que fue vetada por el núcleo duro del PSM para ser vicepresidenta del Govern tras la dimisión de Barceló, no tira la toalla y dará batalla. Las primarias de Més son abiertas a simpatizantes y, por tanto, el aparato del partido no tendrá el total control. Ahí radican las opciones de Santiago.