El Govern asegura que no podía aportar más fondos para traer la Copa Davis a Alcúdia

"Poner más dinero no habría sido riguroso". Así ha justificado la consellera de Cultura y Deportes, Fanny Tur, que el Govern se negara a firmar el compromiso económico para traer los cuartos de final de la Copa Davis de tenis a Alcúdia. "Entre Govern y Consell aportábamos 600.000 euros, el 60 por ciento del dinero necesario, pero pedíamos garantías de que también participara la iniciativa privada", ha señalado Tur, que ha defendido que "no se puede cuestionar la implicación" de la administración balear para traer el torneo a Mallorca: "Poner más no habría sido riguroso".

Así ha contestado la consellera Tur a una pregunta formulada sobre el tema por el diputado del PP, Antoni Camps, que ha acusado al Govern de "boicotear la Copa Davis". "Usted envió al director general de Deportes cuando no tiene poderes para firmar el compromiso", ha señalado el parlamentario popular, que ha lamentado que "se ha perdido una oportunidad que hubiera supuesto el retorno del dinero que se hubiera puesto".

El municipio de Alcúdia desistió de presentar su candidatura para traer la Copa Davis a Mallorca después de no alcanzar un acuerdo entre las instituciones políticas y la Federación Balear de Tenis para cubrir el millón de euros necesario para albergar el evento. En este sentido, a principios de la semana pasada se contaba con 600.000 euros del Govern balear y Consell de Mallorca, 150.000 de la FTIB, otros 100.000 del Ajuntament de Alcúdia y 50.000 de la Agrupación Empresarial Hotelera de la localidad turística; aún insuficientes según lo exigido.



"Sólo falta que nos diga que le gusta el himno de Marta Sánchez"



"Dijimos desde el principio que pondríamos lo mismo que el Consell, poníamos 300.000 euros cada uno. Hablé dos veces con el alcalde de Alcúdia", ha relatado la consellera que ha insistido en que desde su área "sólo pedíamos garantías". "Le ha faltado a usted tacto y elegancia", le ha respondido el diputado Camps.

"No le acusaré de hispanofobia, porque dice que le gusta Córdoba y Manchado, sólo falta que nos diga que también le gusta el himno de Marta Sánchez", ha ironizado entre risas el parlamentario del PP en su réplica a la consellera, a la que ha instado a "huir de sus enredos guerracivilistas". "Sólo usted podía mezclar Guerra Civil y Deportes", ha zanjado la consellera Tur.