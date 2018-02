La consellera de Salud: "El B1 de catalán es perfectamente asequible"

"La comunicación entre paciente y médico es indispensable, y lo que ahora pedimos es un B1: es perfectamente asequible". De esta forma ha defendido la consellera de Salud del Govern, Patricia Gómez, la exigencia del catalán a los médicos para tener plaza fija y beneficiarse del plus salarial de la carrera profesional. "Si me pregunta si me parece adecuado, le diré que lo que no me parece adecuado es congelar la carrera profesional, no pagar la paga extra, reducir horarios de los ambulatorios, echar a 1.400 profesionales o cerrar el hospitales, que es lo que hacían ustedes en Sanidad", ha replicado la consellera a la pregunta sobre el requisito planteada por el Partido Popular.

Dos días después de que salieran a la calle algo más de 2.500 personas para manifestar su rechazo al decreto del Govern que finalmente permitirá a los profesionales sanitarios presentarse a las oposiciones sin conocimiento de catalán pero que les obligará a acreditar un conocimiento medio (B1) en dos años si quieren optar a traslados o al cobro del complemento salarial de la carrera profesional. "Usted ha tomado una decisión política", ha cuestionado el diputado del PP, Vicent Serra, que ha tildado de "chantaje a los trabajadores" la medida: "No es manera ni de incentivar el aprendizaje de idiomas y mucho menos que los profesionales sanitarios quieran venir a esta comunidad", ha cargado el popular.

"La gente no deja de venir porque esto sea una comunidad bilingüe", ha defendido la consellera de Salud, que ha cargado contra la plataforma organizadora de la manifestación del domingo: "Ustedes dan apoyo a plataformas que hablan de idiomas inventados sólo para no reconocer nuestra lengua propia", ha cargado Gómez contra el Partido Popular y Ciudadanos. "Están haciendo demagogia con la lengua y ya me parece patético", ha zanjado la responsable de Salud del Govern balear.