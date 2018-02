Plantean si los vuelos entre Canarias y la península deben ser servicio público

El Congreso de los Diputados debatirá este miércoles una propuesta presentada por el Grupo de Unidos Podemos–En Comú Podem–En Marea que solicita que la declaración como servicio público de las rutas aéreas entre Canarias y la península. Este mecanismo de control público impone una serie de obligaciones para garantizar una correcta conectividad y que no haya tarifas abusivas por parte de las compañías.

En declaraciones a este diario, el director general de Puertos y Aeropuertos del Govern, Xavier Ramis, aseguró que estarán muy pendientes de si prospera esta iniciativa, que el Ejecutivo autonómico ya contemplaba en el Régimen Especial Balear (REB).

"Si se aprobase esta propuesta nos daría más fuerza para seguir planteando la reivindicación. Lo que no hará el Gobierno central es aprobarlo para Canarias y denegarlo para Balears", argumentó Ramis, quien recordó que la única ruta de servicio público que une las islas con territorio peninsular es Menorca–Madrid.

Precisamente, esta semana el ministerio de Fomento rechazó que la conexión entre Menorca y Barcelona merezca también esta consideración, al entender que no se dan las circunstancias necesarias. En la actualidad, las rutas interislas sí que son consideradas servicio público.

En la proposición no de ley que se debatirá hoy en la Comisión de Fomento, el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos–En Comú Podem–En Marea expone unos argumentos que serían aplicables también para el caso balear.

En este sentido, se recuerda que en el caso de Canarias "las autopistas para estar conectados con el resto del Estado son aéreas".

"Evitar abusos tarifarios no sólo permitiría que los canarias y canarias que viven en la península pueda volver a un precio razonable, sino que los intercambios con el exterior, no exclusivamente turísticos sino culturales, académicos, científicos, se verían facilitados", arguye la proposición no de ley.