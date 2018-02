Armengol al PP: "Espero que algún día el PP de Company se sume a la defensa de Balears"

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha criticado duramente en el pleno del Parlament al PP que lidera Biel Company, al que ha acusado de no defender a Balears. "A diferencia de Company, creo que la defensa de esta tierra, de nuestra educación, de nuestra sanidad, de nuestro REB es cosa de toda la ciudadanía y espero que algún día el PP balear también se sume", ha replicado a la portavoz popular, Marga Prohens, después de que esta le acusara de incumplir su compromiso de apostar por la educación.

Prohens ha considerado que la "construcción de escuelas enteras de barracones" demuestra el "postureo de todos" los partidos del Pacto, incluido Podemos, en este ámbito. La portavoz popular ha incidido en que "el modelo" del Govern es "el de Ada Colau en Barcelona", con "pueblos de primera y de segunda y niños de primera y de segunda" a la hora de impulsar las infraestructuras educativas.

Armengol he replicado recordando los recortes y la fuerte contestación social que provocó en la pasada legislatura la política educativa del Govern del popular José Ramón Bauzá. "Que usted me pregunte por esta cuestión cuando ustedes crearon la mayor crispación en el mundo educativo, despidieron profesores y dejaron la escuela en una situación terrible me deja un poco perpleja", ha dicho a Prohens.

Armengol ha sostenido que el actual Ejecutivo "ha mutiplicado por cinco las inversiones en infraestructuras" educativas y que con el Govern de Bauzá aumentó el número de "escuelas modulares" en 93, mientras que en esta legislatura se prevé realizar 33.

La portavoz popular ha resaltado que el Ejecutivo del Pacto cuenta con "1.350 millones de euros más" de los que disponía el Govern de Bauzá, por lo que en su caso no es justificable que haga nuevas escuelas "en barracones".