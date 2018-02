La protesta contra el catalán en la sanidad congrega a 2.500 personas

La manifestación en contra de la exigencia del catalán en la sanidad pública reunió ayer en Palma a unos 2.500 participantes que portaron pancartas y lanzaron consignas contrarias al decreto aprobado por el Govern. La protesta fue convocada por la plataforma Mos Movem que contó con el apoyo del Sindicato Médico y partidos como el PP, Ciudadanos y Actúa Baleares.

La marcha se inició en la plaza de España donde había varias pancartas preparadas para ambientar la jornada de protesta. "Los idiomas no salvan vidas" o "por una sanidad sin fronteras lingüísticas", fueron algunos de los lemas que se pudieron leer en las pancartas y carteles que portaban los manifestantes. Gente vestida con bastas blancas escenificó el que califican como "decretazo" al exigir el nivel de catalán a los médicos y enfermeras.

Desde la plaza de España bajaron por la calle Olmos hasta las Ramblas. De ahí recorrieron la calle Colon, el Born y delante del Consolat de Mar aprovecharon para lanzar algunas protestas contra la presidenta del Govern, Francina Armengol, coincidiendo que estaban junto a su despacho.

La diseñadora menorquina Úrsula Mascaró, cara visible de la plataforma Mos Movem!, fue la que criticó a Armengol: "Pido a la presidenta que se ocupe más de las Islas Baleares y deje a las otras comunidades autónomas que se encarguen de sus problemas". Estas palabras de Mascaró dirigiéndose al público congregado en el Passeig Sagrera, junto al Consolat, animaron a los manifestantes que empezaron a corear: "Armengol dimisión".

Además de pedir la dimisión de la presidenta del Govern, los manifestantes también gritaron lemas como: "aso, aso, aso, no al decretazo"; "somos baleares, no catalanes" o "mérito sí, requisito no", entre otros.

La diseñadora fue la encargada de leer el manifiesto de la protesta. Antes de iniciar la marcha, Úrsula Mascaró explicó algunos de los motivos que han llevado a la plataforma Mos Moven a organizar la manifestación. En este sentido aseguró que están "en contra del apartheid sanitario ya que no es uno de sus valores". "El movimiento ciudadano ha exigido que el Govern pare este decretazo y que escuche a la mayoría de ciudadanos de la Comunidad sin politizar la sanidad pública", apuntó.

La líder de Mos Moven lanzó un llamamiento a profesionales para que "no descarten Balears para enviar su currículum ya que aún no está aprobado el decreto y exigimos al Govern que recapacite". Por lo que se refiere a la cuestión independentista, la portavoz del movimiento señaló: "Estas islas no son parte del imaginario Países Catalanes. No aceptamos la imposición del catalán no porque no nos guste, somos bilingües y nos entendemos, pero no queremos comunicarnos en catalán estándar".

Miguel Lázaro, presidente del Sindicato Médico, aseguró que "Balears es la única comunidad que antepone el decreto lingüístico a las necesidades sanitarias y a eso no lo podemos admitir".



Participación política

Los partidos políticos de la derecha también se sumaron a la protesta. Es el caso del presidente del PP, Biel Company, acompañado de dirigentes de su formación como es el caso de la diputada nacional Teresa Palmer o los portavoz en el Consell y el ayuntamiento de Palma, Mauricio Rovira y Marga Durán respectivamente. Company recordó que "ha llegado el momento de políticas amables" y anunció que si llegan al Govern en 2019 derogaran este decreto porque "consideramos que el cataán en la Sanidad debe ser sólo un mérito".

Por su parte, Xavier Pericay, portavoz de Ciudadanos indicó que "la presidenta Armengol se equivoca con este decreto". Junto a Pericay se colocó en la manifestación el senador y expresidente José Ramón Bauzá, que procuró no mezclarse con los de su partido, el PP. También se pudo al ver al diputado nacional de Ciudadanos, Fernando Navarro. De igual modo, el presidente de Actúa Balears, Jorge Campos, fue uno de los más activos.