Ensenyat: "¿Quién puede tener mejores resultados, Santiago o yo? Yo"

Algo más de una hora ha durado un encuentro clave para el futuro de Més. El presidente del Consell, Miquel Ensenyat, y la consellera Fina Santiago, se han visto hoy las caras en una reunión que no ha servido más que para que uno como el otro hayan confirmado que deberán batirse en primarias para ser el candidato o candidata de Més en las elecciones autonómicas de 2019. A pesar que Santiago aún guarda silencio sobre lo que ya es un secreto a voces, así lo ha explicado Ensenyat, que, sin embargo, asegura que no tiene "miedo a unos primarias" y que se ve mejor candidato para los ecosoberanistas: "¿Quién puede tener mejores resultados, Santiago o yo? Yo".

Así lo ha asegurado Ensenyat a su entrada esta tarde en el Consell Polític de Més, a dónde ha llegado acompañado de la propia consellera Santiago, a quien el presidente insular ha trasladado sus planes de presentarse a las primarias, que se celebrarán antes del verano. "Ella tiene intención de presentarse", ha relatado Ensenyat, que ha explicado que su encuentro ha sido "un primer tanteo" y que el objetivo era que la consellera de Servicios Sociales supiera "por boca" suya sus planes de dar batalla por ser candidato. Si bien Ensenyat no ha querido dar aún por hecho un enfrentamiento en las primarias -"aún hay tiempo", ha respondido- ha insistido varias veces que "si no es posible un consenso, no pasa nada, no hay que tener miedo a unas primarias", ha señalado el presidente del Consell.

¿Por qué si hace menos de un año él mismo apuntaba a Santiago como la mejor candidata para Més en 2019 ahora está dispuesto a batirse contra ella? El presidente del Consell se ve ahora mejor cartel: "¿Quién puede tener mejores resultados, Santiago o yo? Yo", se ha mostrado confiado. "Creo que yo, que he sido elegido ya como alcalde, puedo llegar a unos mejores resultados, porque represento a un sector más amplio", ha detallado. "Lo que nos viene ahora es muy gordo, o nos atamos bien los zapatos o nos comerán vivos", ha alertado.

De momento, lo único acordado entre ambos es que, independientemente de la división en las primarias, se presentará una única candidatura al congreso que elegirá a los cargos internos de Més. "La idea es que aunque no haya consenso, no haya confrontación", ha apuntado el presidente del Consell. "Al congreso habrá lista única seguro, aunque luego pueda haber primarias para elegir al candidato", ha informado. Si bien para la gestión interna del partido, el mejor colocado es el portavoz adjunto en el Parlament, Josep Ferrà, éste aún no ha dado una respuesta positiva.

De este modo, Ensenyat, impulsado por el núcleo duro del PSM, ha confirmado públicamente lo que ha trasladado estos días a su entorno: que se presentará a las primarias para ser candidato de Més. De haberse enfrentado en las primarias Santiago y Busquets, la primera se habría impuesto a la número dos del Govern. Por contra, en un duelo con Ensenyat, Santiago tiene menos opciones. Aunque tampoco suscita unanimidad, el presidente del Consell es muy apreciado en Més y tiene buena imagen, con lo que ahora le da la vuelta y partirá como favorito.