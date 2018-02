Intenta dejar de pagar la pensión a su exmujer porque participó en 'El jefe infiltrado'

Una mujer empresaria de Calvià fue la protagonista del programa de televisión "el jefe infiltrado" y ahora su exmarido lo utiliza como excusa para dejarle de pagar la pensión compensatoria que acordó. La Audiencia de Palma ha rechazado este argumento.

La presencia de su exmujer como protagonista del popular programa de televisión "El jefe infiltrado", que se emite en varios países con idéntico formato, fue la excusa que ha intentado, aunque sin éxito, un marido separado para dejarle de pagar a su exmujer la pensión que se acordó en el divorcio. El hombre mantenía que su exmujer no tenía ningún problema económico que justificara esta pensión, puesto que ahora era una empresaria de éxito, con una muy buena situación económica, como demostraba su presencia como protagonista en este programa de televisión.

La mujer que reclamaba el dinero que le debía su anterior esposo es la empresaria británica Catherine Sasson, a la que su exmarido llegó a calificar de "rica heredera". Esta mujer es la actual propietaria del popular local de espectáculos Piratas, situado en Calvià. Se trata de un local de ocio, abierto hace más de 3o años, que creó su padre, en el que se realiza un espectáculo para los turistas. El negocio lo inauguró su padre, que falleció en el año 2010. A partir de ese momento, Catherine se hizo cargo del local, que en la actualidad sigue dirigiendo. Antes de heredar el negocio ya se había separado de su marido.

Cambio en la situación económica



Debido a la gran diferencia económica entre ambos cónyuges, se acordó que el marido, con una mejor situación, le pagaría a su exmujer una pensión compensatoria. El hombre no llegó a cumplir con el acuerdo, dejando de pagar el dinero que se había establecido. La mujer acudió a los tribunales, que le dieron la razón y decidieron ejecutar la deuda. El marido ha recurrido a la Audiencia para intentar que la deuda no se ejecute, pero no le han dado la razón. El hecho de que la situación económica de su esposa haya cambiado, como quedó reflejado en el programa de televisión, no es motivo suficiente, sobre todo a través de este procedimiento, para que deje de cumplir con sus obligaciones. El tribunal le recuerda que existen otras fórmulas, como por ejemplo pedir una modificación de las condiciones del divorcio, pero ahora tendrá que afrontar la ejecución de la deuda que le reclama la mujer.

El local Piratas Adventure Centa Show fue el escenario del programa de televisión que se emitió en el mes de marzo del año pasado. La productora del 'reality' le propuso a Catherine Sasson, propietaria y directora ejecutiva, infiltrarse en su propia empresa. Así podría conocer desde dentro lo que realmente pasaba en su negocio, haciéndose pasar por un empleado más, mezclándose con el resto de trabajadores, sin desvelar que en realidad era la jefa.

Esta fórmula televisiva, que se emitió en el canal la Sexta, es la copia de la versión estadounidente "Undercover Boss". El programa consiste en cambiar el aspecto de la jefa del negocio para hacerse pasar por un trabajador más. Así, se consigue que el jefe realice los trabajos que se desarrollan en el negocio, pero sobre todo un trato más directo con el resto de empleados. Este programa se emitió el pasado día 30 de marzo.