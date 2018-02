Campos al juez Garzón: "No hay coincidencia ideológica ni de logo con Actúa Balears"

Miquel Massuti

Jorge Campos, el presidente de Actúa Baleares, el partido que ha nacido desde la Fundación Círculo Balear, ha contestado al juez Baltasar Garzón, que ayer anunciaba medidas judiciales contra la formación de Campos por "usurpar" el nombre de Actúa. El expresidente del Círculo Balear afirma en en su cuenta de Twitter: "Ni hay coincidencia ideológica, ni de ámbito de actuación, ni de nombre, ni de siglas, ni de logo. Ninguna vinculación. Será que no tiene nada más importante que hacer".

La formación de izquierdas y republicana que lidera Garzón, junto a Gaspar Llamazares o Cristina Almeida, emitía ayer un duro comunicado contra el partido que presentó el pasado jueves Jorge Campos asegurado que "Actúa Baleares no tiene nada que ver con nosotros y estudiamos impugnar legalmente su denominación". En este sentido, Campos les contestó vía Twitter indicando: "Nos parece fenomenal que no lo reconozcan. Estamos más tranquilos. Afortunadamente, (para nosotros) no existe vinculación alguna. Ni coincidencia ideológica, ni ámbito de actuación, ni siglas, ni logo". Campos anunciaba una cruzada contra "el separatismo y contra las imposiciones catalanistas en Balears" durante la presentación de su nueva formación de derechas.

En este sentido la plataforma ciudadana de Baltasar Garzón apuntaba en su comunicado que "tienen tanto su marca, Actúa, como el partido registrado tanto en el Ministerio de Interior como partido y en el registro de marcas y Patentes. De igual modo recordaron que "Actúa es un partido federal de izquierdas de ámbito estatal y en cuyos estatutos se establece claramente que sólo sus responsables podrán registrar debidamente las diferentes marcas territoriales de Actúa, así como reconocer voces autorizadas en cada lugar".

Pese a estas afirmaciones, desde Actúa Baleares apuntan que el nombre registrado del nuevo partido político nacido de las bases del Círculo Balear es "Actúa Baleares", mientras que la plataforma de Garzón y Llamazares se denomina simplemente "Actúa".