El PP exige la dimisión fulminante de Andreu Manresa como director de IB3

El Partido Popular de Balears ha celebrado esta mañana comité de dirección regional donde han analizado la situación de IB3 y han concluido que deben exigir la dimisión fulminante del director general del ente, Andreu Manresa, y solicitar la comparecencia urgente de la consellera de Cultura, Fani Tur.

El motivo esgrimido por los populares para iniciar una ofensiva contra Manresa lo ha esbozado su secretario general, Antoni Fuster: "Las audiencias están bajo mínimos, cada vez está más politizada y no puede ser que un director general del ente no sepa como se contrata a la gente". Esta última apreciación viene a colación de algunas críticas vertidas por la contratación de gente por parte de la empresa concesionaria de los informativos sin pasar las pertinentes pruebas, esencialmente periodistas que vienen de otros medios.

Por otra parte, el PP con Biel Company a la cabeza, asistirá el próximo domingo a la manifestación convocada por la plataforma Mos Movem en contra de la exigencia del catalán en la sanidad pública. En este sentido, Fuster ha anunciado que si en 2019 llegan al poder una de las primeras medidas que tomarán será la derogación inmediata de este decreto.

A Fuster se le ha preguntado si existe preocupación por la aparición de un nuevo partido, en este caso el de Jorge Campos, Actúa Baleares. Especialmente por la presencia en sus filas de ex militantes del PP, como es el caso del brazo derecho de José Ramón Bauzá Pablo Pascual, o de la ex secretaria del PP de Calvià Idoia Ribas. El secretaría general del PP ha afirmado que ellos están "tranquilos, ya que no se trata de ningún militante destacado el que se ha ido a Actúa". Según Fuster, el PP "depende de sí mismo y estamos centrados en nuestra línea de un partido de centro derecha moderado que es la ideología que ha funcionado en esta tierra".