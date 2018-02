Mercedes Codina: "El paciente también tiene derechos lingüísticos y hay que respetarlos"

¿Tiene el nivel B1 de catalán que se exigirá a los médicos que saquen una plaza en el IB-Salut a los dos años de tomar posesión de ella?

Te confieso que no. Soy catalana, pero me escolaricé en la época franquista en la que no se podía hablar en catalán, así que no tengo ningún título. El lenguaje es comunicación y es una herramienta de trabajo en el ámbito de salud. El médico puede preferir una lengua, pero lo que tengo muy claro es que el paciente también tiene derechos lingüísticos y son importantes y hay que respetarlos. Y por tanto su médico tiene la obligación de entenderle. Otra cosa es la titulación que necesiten?..

Entonces no está en contra de que el Servei de Salut exija a los facultativos un nivel básico de catalán y que dé a los que no lo tengan un plazo de dos años para obtenerlo?

No, no me parece mal. Es algo factible, no es una cosa insalvable. El que no se lo saque es porque no quiere. Y más aún con las facilidades que están poniendo. En el hospital Sant Pau de Barcelona coincidí con muchos residentes sudamericanos y, a los seis meses entendían catalán y ya estaban esforzándose por comunicarse con los pacientes en catalán. Querer es poder.

¿Cree que el hecho de que el conocimiento del catalán sea un requisito actuará como efecto disuasorio para que vengan médicos a trabajar a las islas?

Yo creo que no. Y si es así, más vale que no vengan porque esto es una tontería. Es como si alguien quiere ir a trabajar a Inglaterra y no lo hace porque allí le van a exigir que hable inglés. Las lenguas sirven para comunicarse y para facilitar la conexión con el paciente, no para dividir. Te reitero que al igual que yo tengo mis derechos, mis pacientes también los tienen. Esta misma mañana he leído un comentario en Twitter de un lingüista madrileño que aseguraba que para comprender un idioma con las mismas raíces que el tuyo bastaban tres o cuatro meses. El conocer la lengua te ayuda a comprender la cultura y facilita la integración.

¿Qué opina de los que dicen que prefieren ser atendidos por un buen médico que por uno malo que hable en catalán?

Que es demagogia de la mala. Si quiere, un médico, sea bueno o malo, puede comprender a un cataloparlante en muy poco tiempo. Y que sepa catalán no comporta que sea mal profesional. La lengua es para entenderse y para comunicarse. Si tengo en mi consulta a un paciente inglés, intento comunicarme con él en su lengua si veo que así se siente más cómodo. Y lo mismo con el francés. Las mentes que son multilingües son más plásticas, tienen más facilidad para aprender y expresarse en otros idiomas y no pretenden que todo el mundo se adapte al suyo.