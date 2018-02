Mos Movem llama a participar en la manifestación contra el decreto del catalán

La plataforma ciudadana Mos Movem se manifestará el domingo contra el decreto que establece que el catalán debe ser un requisito en la sanidad pública balear y para intentar parar las políticas de corte nacionalista que, a.juicio de sus promotoras, las empresarias Ursula Mascaró y Manuela Cañadas, persiguen adherir a las islas a "unos ficticios Països Catalans".

Mascaró no ha querido pronunciarse sobre la cifra de manifestantes que consideraría un éxito. "La cifra no es importante. Si somos muchos, mejor. Pero el único fracaso sería que no nos escuchasen", ha precisado.

Las dos empresarias, que han comparecido junto a Joan Pons, de la Fundacion Jaime III, han abogado por una reforma del Estatut d'Autonomia para dar más importancia a las modalidades lingüísticas de las islas sobre el catalán estándar que aseguran pretende imponer una minoría nacionalistas en las islas.

Mascaró ha admitido que la idea de crear esta plataforma ciudadana partió a raíz de la deriva tomada por el procés en Catalunya y como una reacción a lo que considera imposiciones por parte de los independentistas. "Soy una empresaria y una madre preocupada. No soy una política y no me meteré en ella", ha recalcado.

Ha admitido que la protesta convocada por su plataforma ciudadana cuenta con el apoyo del PP, Cs y Actúa, "todos los que no están en el Govern", ha resumido.

Por último, Pons ha adelantado que en breve se presentará la Sociedad Civil Balear que, a semejanza de la catalana, peleará contra la deriva y las imposiciones de nacionalistas e independentistas