Cladera insiste a Madrid que reducir "la carga" de la deuda exige una quita

El secretario de estado de Hacienda aseguró ayer a la consellera Catalina Cladera que el ministro Cristóbal Montoro "tiene claro que hay que hacer algo con el elevado volumen de deuda" pero su intención se dirige más hacia una reestructuración que a la quita de 5.000 millones que pide el Govern.

Tras reunirse con el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, para seguir negociando el futuro Régimen Especial Balear, Cladera explicó que había reiterado al secretario de Estado que de los 9.000 millones de deuda de Balears, unos 5.000 se deben a la infrafinanciación de la Comunidad Autónoma, como ya expuso por carta al ministro Cristóbal Montoro en julio de 2016. El Ejecutivo balear reivindica una quita de la deuda autonómica correspondiente a esa cantidad, ya que "de lo contrario esa carga no se eliminaría".

Cladera consideró "positivo" que Montoro admita que hay que afrontar la cuestión de la deuda, pero dejó claro que el Govern no aceptará una propuesta que no suponga una reducción de esta carga para las arcas autonómicas. "No hay que renunciar a hablar de la quita de un tramo y luego podremos hablar de reestructurar otro tramo, pero una parte de esa deuda tiene que solventarse ahora que hablamos de la reforma de la financiación", dijo Cladera. En este sentido emplazó al Ministerio a presentar ya una propuesta para un nuevo sistema de financiación.



Plataforma



Precisamente ayer se presentó la plataforma ´Por una buena financiación para las islas´, integrada por la OCB, PIMEM, STEI, CC OO, UGT, USO, Federació d´Associacions de Veïnats de Palma, Fundacions Darder Mascaró, Fundació Gabriel Alomar, Unió de Pagesos, Associació de Pares i Mares de Mallorca y Col-lectiu Aurora Picornell. El objetivo de esta plataforma es sensibilizar "a los políticos, de todos los gobiernos, para que sean más activos y se haga realidad ese cambio de financiación que todos reclamamos y que no nunca llega".