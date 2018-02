El abogado Vicente Campaner admite que llamó delincuente al juez Penalva

El abogado Vicente Campaner, que está mañana ha declarado como imputado por un presunto delito de injurias contra el fiscal y el juez del caso Cursach, ha reconocido que llamó delincuentes y corruptos a Miguel Angel Subirán y a Manuel Penalva.

El letrado ha respondido a las preguntas que le ha formulado la fiscalía, que atribuye al letrado relacionado con Cursach un presunto delito de injurias.

Campaner, no solo no ha mostrado ninguna muestra de arrepentimiento, sino que ha ratificado su convencimiento de que los dos instructores del caso Cursach han cometido graves delitos. Ha aclarado que sus comentarios en las redes sociales, en las que expresó las descalificaciones contra los dos funcionarios judiciales, las hizo a título personal, es decir, como ciudadano, y no como letrado en ejercicio. Se ha quejado de que no le hayan permitido demostrar que juez y fiscal son unos delincuentes, como él asegura, ya que de lo contrario ya no habría ningún delito de injurias.

Sobre la fianza de responsabilidad civil de 60.000 que le reclama la fiscalía, el letrado ha confesado que está dispuesto a pagarla, "porque le van bien las cosas", pero ha señalado que la única indemnización que merecen juez y fiscal sería "la de un euro".

A su salida del juzgado el letrado ha vuelto a insistir en las graves irregularidades que se habrían cometido en esta instrucción y denunció que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares "se ha negado a investigar".