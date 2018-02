Manuela Cañadas: "Con el requisito del catalán cerramos una comunidad que siempre ha sido abierta"

Manuela Cañadas es promotora de la plataforma ´Mos Movem´ en Mallorca, esta empresaria catalana justifica la manifestación del próximo domingo en que la imposición del catalán como requisito para trabajar en la sanidad pública provocará graves problemas para captar a profesionales médicos. "Ha sido una decisión exclusivamente política", lamenta



-¿Por qué se van a manifestar este domingo?

-Porque hemos reclamado que el catalán sea un mérito para trabajar en la sanidad pública y sigue siendo un requisito.

-¿Y por qué consideran que no se debe exigir a unos funcionarios públicos el conocimiento de las lenguas cooficiales de esta comunidad autónoma?

-Porque hay un problema de captación de profesionales médicos. Esta misma mañana, sin ir más lejos, hemos visto un anuncio en el que se reclamaba un pediatra para Menorca y se especificaba que podían optar candidatos con el nivel B2 de catalán y sin él. Eso demuestra el problema que tienen para encontrar profesionales que quieran venir.

-¿Cuál será el recorrido de la manifestación?

-Nos concentraremos a las once y media de la mañana en la plaza de España y partiremos desde allí a las doce con dirección al Consolat de la Mar pasando por la calle Olmos, Ramblas y el paseo del Borne. Frente al Consolat leeremos un manifiesto expresando nuestra postura.

-¿Han intentado hacérsela llegar al Govern?

-Hace ahora casi un mes, lo solicitamos el pasado 16 de enero, le pedimos una cita a la presidenta Armengol y todavía estamos esperando que nos responda. Por eso no nos creemos su discurso de que su Govern busca el consenso y el diálogo. Solo se han reunido con los sindicatos sanitarios cuando comprobaron la fuerza que estaba cobrando el movimiento Mos Movem.

-¿No cree que este decreto obedece a una reclamación de parte de la ciudadanía que quiere ser atendida en catalán?

-¡Qué va! Esto es una decisión exclusivamente política y cuando los políticos se meten en Sanidad... Y el tiempo lo demostrará. ¡No puede ser que un cursillo de catalán valga lo mismo que los conocimientos médicos! Han encontrado un problema donde no lo había porque, desde siempre, los castellanoparlantes y los baleares nos hemos entendido sin ningún problema. Lo que pasa es que aquí se está buscando la independencia de Baleares junto a los ficticios países catalanes. Y en estos momentos la sociedad balear se ha plantado y ha dicho ¡basta!

-Pero finalmente el decreto ha salido adelante con un mayoritario apoyo sindical...

-El sindicato médico y el CSIF han votado en contra y el SATSE (sindicato de enfermería) se asustaría si supiera cuántas enfermeras nos han llamado indignadas. La mayor parte de las enfermeras y auxiliares de enfermería vienen de Andalucía. Con este decreto estamos cerrando una comunidad autónoma que siempre se ha mostrado abierta al exterior.

-¿Por qué lidera junto a Ursula Mascaró esta protesta?

-Porque somos pacientes y empatizamos con sus problemas. La plataforma se llama Mos Movem, En marcha y Let's go, en alusión a los tres idiomas que se han hablado desde siempre en las islas, pese a quien le pese. Que no digan que estoy en contra del catalán porque yo soy catalana. Mis hijos sí son mallorquines y no puedo entender cómo la gente de esta tierra no sale a defender su lengua frente al catalán estándar que nos quieren imponer.

-¿Acudirán asociaciones de pacientes a la manifestación?

-Hemos pedido a Cort cien sillas para que se puedan sentar los padrins y pradines de los que algunos interesados dicen que no entienden el castellano. ¡Y creo que nos vamos a quedar cortos!