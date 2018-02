El Govern apelará al Supremo por las sentencias contra la rebaja de horas de religión

La Conselleria de Educación recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia en contra de la reducción de horas de la asignatura de religión. Así lo anunció ayer en el Parlament, el conseller Martí March, que aseguró que "acatará las sentencias" pero que "apelará" para "seguir adelante con nuestras políticas". March señaló que la jurisprudencia de otras comunidades no coincide con las últimas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) que anulan la orden de Educación y recordó que el fallo del tribunal balear incluye un voto particular a la decisión de la sala.

El conflicto se centra en la decisión del Govern, aprobada en mayo de 2016, de reducir las horas de la asignatura de religión, pasando de una hora y media cada semana, a solo una hora. El conseller March defiende que este horario es superior a las horas mínimas establecidas por el Estado, y que los colegios pueden ampliar en media hora las clases de religión si así lo deciden. En dos sentencias distintas, el TSJB ha anulado esta decisión del Govern.

"En Ceuta o Melilla, que la Educación la gestiona directamente el Ministerio, hay solo tres cuartos de hora de religión y no pasa nada; nosotros hemos establecido que haya una y que los centros que quieran puedan ampliarla a una hora y media", explicó March. "Ni somos antireligiosos, ni somos anticlericales ni somos sectarios", respondió el conseller a la diputada del PP, Núria Riera, que atribuyó la decisión de la Conselleria a "razones ideológicas". "Iremos al Supremo porque hay un voto particular, no es algo tan raro. Seguiremos con nuestras políticas", insistió el conseller.



Oposición al Ejército en el temario

Por otra parte, el sindicato educativo STEI-i manifestó ayer su oposición a los planes del Ministerio de Educación del Gobierno de incluir un apartado sobre el papel del Ejército y de la Casa Real en el temario de la asignatura de Valores Sociales y Cívicos.