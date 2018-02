Delgado afirma que se utilizó la valoración más baja para comprar el Rocamar

Carlos Delgado, exconseller de Turismo del Govern del PP, se ha mostrado esta mañana "muy satisfecho" de la declaración que ha realizado ante el juez para explicar la operación de compra del hotel Rocamar. El expoítico ha señalado que era lógico que se le citara a declarar debido a que la compra del ruinoso hotel fue una decisión colegial adoptada por el consorcio que dependía de su conselleria.

Delgado ha rechazado cualquier tipo de irregularidad en la operación y ha recordado sobre todo que el proyecto de compra ya se había decidido en la anterior legislatura, a propuesta del Bel Oliver, como representante del Consell de Mallorca que presidía Francina Armengol. Ha explicado que Oliver ordenó "a dedo" que se realizaran tres valoraciones sobre la valoración del terreno. La primera, realizada por Tirsa, calculó el precio del Rocamar en 4,5 millones de euros. El otro estudio lo calculó en 1,5 millones, mientras que el experto González Nebreda planteó dos posibilidades. En la primera calculó el valor en 971.000 si no existía una declaración de ruina, y la segunda de 298.000 si dicha declaración sí existía.

Delgado ha afirmado que ante estas tres valoraciones se decidió "por unanimidad" solicitar un informe de tres expertos funcionarios. El expolítico ha insistido en que los funcionarios, sobre los que defendió su honorabilidad, se apoyaron en la valoración más baja, pero aplicaron el criterio de que no existía una declaración oficial de ruina.

Delgado ha dicho que se decidió en base a los criterios de los funcionarios y recordó que el anterior Govern había comprometido una partida de un millón de euros para comprar el hotel de Sóller. "Muchos políticos han tenido problemas por no seguir el consejo de los funcionarios", ha señalado el exconseller, que ha reconocido que no sabía que el padre del entonces jefe de la inspección de Turismo tenía pendiende de cobrar un préstamo con el dueño del hotel. "Puede llamar la atención, pero no hubo ninguna irregularidad", ha asegurado el exconseller, que ha recordado que el exjefe de Inspección intervino en el informe que realizaron los otros tres funcionarios.