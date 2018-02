Cladera insistirá hoy al Gobierno en que apruebe una quita de la deuda balear

La consellera de Hacienda, Catalina Cladera, anunció ayer que en la reunión que celebrará hoy con el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, para seguir negociando el futuro REB balear,le recordará que la infrafinanciación de Balears representa unos "5.000 millones de euros de los 9.000 que supone la deuda de Balears" e insistirá en que el futuro sistema de financiación autonómica contemple una quita de esta parte de la deuda.

Cladera efectuó estas declaraciones después de que el lunes el ministro Cristóbal Montoro garantizara a los barones territoriales del PP que no habría quitas de deuda. "Este debate no se ha acabado", dijo la consellera quien criticó que "hace un año que hablamos del nuevo sistema de financiación y Rajoy y Montoro no han hecho propuestas, solo declaraciones".

Tras estas declaraciones el líder del PP balear, Biel Company,acusó al Govern de hacer "demagogia barata" al pedir una quita de la deuda y consideró que donde deberían centrarse los esfuerzos es en lograr un nuevo sistema de financiación. En este sentido, anunció que en la reunión del lunes se acordó que el PP empezaría a trabajar en la elaboración de una propuesta para un nuevo sistema de financiación.