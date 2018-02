Traslado de estudios de Letras al centro histórico de Palma: una mudanza que incomoda

La mayoría de los estudiantes del edificio Ramon Llull no quieren irse. Rechazan así la propuesta de la UIB de trasladar algunas titulaciones al centro de Palma. "La idea me parece un desastre", apunta un alumno, quien se encuentra en su último año de carrera. "Si lo plantearan para los alumnos del primer curso todavía tendría algún sentido. Pero los que hemos cursado el grado en Ramon Llull no nos queremos cambiar", continúa el joven.

Una estudiante de Historia asegura que abandonar el edificio Ramon Llull provocaría que se sintiesen aislados. "Me parece una idea muy mala. Aquí estamos estudiando todos juntos y que nos separen nos haría sentir como repudiados. Llevamos mucho tiempo juntos y tengo bastantes amigos de Letras" explica la joven. "Comemos, merendamos e incluso estudiamos juntos. No me gusta la idea de sentirme separada de mis compañeros universitarios" señala.

Otra universitaria, sorprendida por la propuesta de la UIB, no comprende por qué quieren hacer este cambio de ubicación. "Encuentro que es un poco raro, no lo entiendo muy bien. Tenemos un espacio bastante grande para que sigan viniendo estudiantes, hay muchas facilidades para tener a todos los alumnos aquí, en el campus".

Al rechazo también se ha unido el decano de Filosofía y Letras, Miguel Deyá, quien asegura que "la decisión de campus o ciudad' ya se tomó" en su día y "ya se ha invertido mucho dinero del sufrido contribuyente en este tema". Deyá apunta que censura la idea de trasladar grados como el de Historia o Historia del Arte a Ciutat.

También existe una pequeña parte del alumnado que se muestra conforme con el cambio, siempre que se hicieran en edificios como el Estudi General Lul·lià o Can Serra y se produjera al principio del estudio, "pero nunca en la mitad de un grado". Algunos la apoyan, pero solo si significa una mejora en la calidad de los estudios. "Todo aquello que mejore la calidad de los estudios y la accesibilidad a las carreras universitarias me parece bien, pero considero que sería raro tener que abandonar el campus porque ya llevo un tiempo aquí. Pero si es para ir a mejor, estoy a favor", defiende un estudiante de Letras.



Otras prioridades



Algunos universitarios consideran que antes de plantearse la posibilidad de mover algunas titulaciones al centro de Palma, se deben mejorar otras cosas más importantes en la UIB. "La idea no me parece del todo mala, siempre que ayude a los estudiantes y que mejore el nivel académico", declara un estudiante, quien añade que "antes de realizar esta iniciativa la Universitat debería centrarse en cambiar otros aspectos más importantes de la vida académica". "En el campus las cosas tampoco van tan bien como para centrarse en este tema", lamenta el joven.

Esta polémica también ha calado en los estudiantes de Erasmus, que no son ajenos al debate y que resaltan en la propuesta aspectos positivos y negativos. "Personalmente, me vendría muy bien que se moviesen estos estudios al centro histórico porque al vivir en Palma todo me quedaría más cerca" comenta un joven, quien declara que "lo malo es que se pierde el ambiente que acompaña al campus universitario".

Según el estudiante, otro gran problema será el aparcamiento. "Por el tiempo que llevo en la isla aparcar por el centro de Palma es algo muy complicado, mientras que en el campus actual, es fácil y el transporte público llega a la perfección", sentencia.