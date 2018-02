March enfría los planes de la UIB de trasladar estudios al centro de Palma

El conseller de Educación, Martí March, no ve con excesivo entusiasmo los planes de la UIB de trasladar algunas de sus titulaciones del campus al centro de Palma. El titular de Educación del Govern y catedrático en la universidad echó ayer el freno a una futura mudanza de algunos estudios al casco antiguo de la capital. Pese a que evitó rechazar de lleno la propuesta que barajan el rectorado de la UIB y el Ayuntamiento de Palma, March avisa que la descentralización de la universidad "no es, en este momento, una prioridad para la Conselleria".

El viernes pasado, como informó este diario y confirmaron el domingo la UIB y ayer el alcalde de Palma, Antoni Noguera, el Ayuntamiento y la universidad mantuvieron una reunión para abordar la posibilidad de trasladar las clases de algunos estudios de grado y posgrado al centro de la ciudad. En el encuentro participaron el rector de la universidad, Llorenç Huguet; la presidenta del Consell Social de la UIB, Francesca Mas; y el propio Noguera. Las carreras que ya se pusieron sobre la mesa fueron las de Historia e Historia del Arte y la ubicación que propuso Cort fue el Estudi General Lul·lià y Can Serra.

La Conselleria de Educación pidió explicaciones el domingo a los responsables de la universidad después de enterarse de estos planes a través de este diario, como confirmó ayer Martí March. En declaraciones en el marco de una inauguración en el Conservatorio Superior de Música de Palma, el conseller señaló que "de esto hay que hablar con calma y con tranquilidad". "Con todo lo que supondría, hay que estudiarlo, consensuarlo al máximo y ver cuáles son los costes reales y de qué recursos disponemos", reclamó el titular de Educación a Cort y UIB.

"Tenemos que saber de qué estamos hablando", señaló el conseller, que aseguró que es "prematuro" valorar los planes de la UIB. "Que haya actividad universitaria en Palma, de estudios de postgrado sobre todo, o de extensión universitaria y actividades culturales nos parece bien", apuntó el conseller, que recordó que "la UIB ya tiene Can Oleo, en el que ya se ha hecho una inversión importante y hay que buscarle una funcionalidad, y el edificio de sa Riera".

Con todo, March insistió en que el traslado de estudios al centro "no es la prioridad" de su conselleria en materia universitaria. "Ahora queremos ir mejorando los estudios y haremos una inversión importante para hacer un nuevo edificio para las carreras de Ciencias de la Salud en el campus", se marcó como prioridades.

En cualquier caso, el conseller se mostró dispuesto a hablar del tema y reclamó la presencia de su Conselleria en las reuniones entre la universidad y el ayuntamiento. "He manifestado tanto al rector como al ayuntamiento que queríamos participar y que no nos convocaron", explicó March, que lamentó que "deberíamos haber estado desde el minuto cero". "No estamos molestos ni enfadados pero al enterarnos nos extrañó que no estuviéramos", confesó.



"Como alcalde, me gustaría"



Mientras March ponía el freno a los planes de la UIB, Antoni Noguera aseguraba que "como alcalde de Palma me gustaría que en el centro de Palma hubiera alguna facultad". Según confirmó el edil, la reunión del pasado viernes con el rector era "para hablar de un plan de usos del Estudi General Lul·lià" y se abordó "la posibilidad que vengan algunos estudios de Letras al casco antiguo". Sin embargo, Noguera reconoció que "las conversaciones están en una fase embrionaria". "Son ideas y tenemos claro que antes deberíamos hablar con la Conselleria de Educación", reconoció Noguera.

