Cladera insistirá mañana al Gobierno en la quita de 5.000 millones de deuda a pesar del rechazo de Montoro

La consellera de Hacienda, Catalina Cladera, ha afirmado hoy que mañana recordará al secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, con el que se reunirá para seguir negociando el futuro REB balear, que la infrafinanciación de Balears representa unos "5.000 millones de euros de los 9.000 que supone la deuda de Balears" e insistirá en la necesidad de que el futuro sistema de financiación autonómica contemple una quita de la deuda equivalente a esa cantidad.

Cladera ha efectuado estas declaraciones en los pasillos del Parlament después de que ayer el ministro Cristóbal Montoro garantizara a los barones territoriales del PP que no habría quitas de deuda. "Este debate no se ha acabado", ha dicho Cladera quien ha criticado la falta de seriedad del Gobierno de Mariano Rajoy ya que "hace un año que hablamos del nuevo sistema de financiación y Rajoy y Montoro no han hecho propuestas, solo declaraciones".

La consellera ha recordado que en agosto de 2016 ya envió una carta a Montoro con los datos de la infrafinanciación balear y su traducción en 5.000 millones de endeudamiento. Ante la posibilidad de una quita, consideró que si bien hay barones del PP que no la desean porque no tienen este problema, como Galicia, otros como Murcia sí quieren que se plantee la cuestión y enmarcó el mensaje de Montoro a los barones del PP en la necesidad de tranquilizar a los que no están de acuerdo.

Montoro tranquilizó a los líderes territoriales del PP disconformes con una posible quita de la deuda en la reunión que celebraron en la sede del PP nacional el lunes, presidida por Mariano Rajoy, a la que asistió el líder del PP balear, Biel Company, quien tras las declaraciones hoy de Cladera ha acusado al Govern de hacer "demagogia barata" al pedir una quita de la deuda, algo que es "muy poco serio". Company ha afirmado que la deuda balear se está pagando con la ayuda de los mecanismos estatales, como el FLA, lo que supone pagar "muy pocos intereses" y ha considerado que donde deberían centrarse los esfuerzos es en lograr un nuevo sistema de financiación. En este sentido ha anunciado que en la reunión del lunes se acordó que el PP empezaría a trabajar en la elaboración de una propuesta para un nuevo sistema con el fin de presentarla al resto de los partidos, en especial al PSOE, ya que sin el respaldo de los socialistas no saldría adelante dada la minoría con la que gobierna el Ejecutivo de Rajoy.