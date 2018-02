La UIB defiende la igualdad en el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia

La UIB ha celebrado el Día Intenacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia reuniendo a las investigadoras de la Universitat de les Illes Balears y leyendo un manifiesto a favor del papel de la mujer.

En el escrito se denuncia que "pese al importante papel que la mujer tiene en el ámbito científico desde hace siglos, no se les reconoce socialmente que pueden ser lo que se propongan". "Desde pequeños se dirige a los niños hacia un tipo de juegos, colores, actividades extraescolares, libros e, incluso, juegos de patio marcados como ´de las niñas´. Así empieza el circulo de la desigualdad". Esto provoca que haya "mujeres que renuncien a proyectos, cargos, participaciones en congresos o investigaciones en el extranjero para dedicarse a trabajos en el ámbito familiar", asegura el manifiesto.

Una de las investigadoras presentes en el acto, Maria del Mar Vanrell, repasando sus experiencias personales, recuerda que el micromachismo es lo que más presente está en la actualidad. "En los congresos los hombres hablan más y tienen más tiempo de exposición. En reuniones he dicho cosas que nadie ha escuchado y luego las ha repetido un hombre y ha pasado a ser una buena idea. Incluso me han llegado a recomendar que me vista como un hombre para que me hagan más caso".

Los problemas de desigualdad no solo existen en el ámbito de la ciencia. Mercè Picornell, investigadora literaria, afirma que se nota mucho más a la hora de acceder a puestos de responsabilidad. "Pese a tener mayoría de mujeres estudiando en la universidad después no acceden a dirigir proyectos. Cuando eres joven te tratan diferente, pensando que eres una becaria y no la profesora solo por el hecho de ser mujer".

Para solucionar estas desigualdades, el manifiesto pide diferentes acciones específicas en el ámbito de la investigación como la creación de una unidad o cátedra de cultura científica con el objetivo de acercar la investigación a la sociedad y a la educación, realizar un estudio estadístico sobre el acceso de las mujeres a la formación y a las profesiones científicas para realizar un plan de igualdad viendo los resultados y la creación en la UIB de un Programa de mujeres investigadoras.