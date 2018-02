El Congreso de la Isla Inteligente se celebrará los próximos 23 y 24 de abril

La segunda edición del 'Smart Island World Congress', que tendrá lugar los próximos 23 y 24 de abril con Calvià de nuevo como sede principal, se marca como objetivo fortalecer las relaciones entre territorios insulares para abordar el cambio climático, la innovación tecnológica y la competitividad económica, entre otros temas.

El certamen lo organiza Fira de Barcelona, con el apoyo del Govern, el Consell de Mallorca y el ayuntamiento de Calvià. Está previsto que en esta nueva edición participe un centenar de representantes de islas de todo el mundo, 85 ponentes y más de una veintena de empresas.

Según ha expuesto la organización en un comunicado difundido hoy, el congreso girará en torno a tres grandes "ejes temáticos", que serán el "liderazgo isleño en la industria turística, los retos de futuro de las islas y los recursos propios de los territorios insulares". Entremezclados con estos temas, se tratarán cuestiones como la sostenibilidad medioambiental, la desalinización, la conectividad móvil o la gestión de residuos, entre otros.

De momento, no se han hecho públicos los nombres de los ponentes que intervendrán en el Smart Island World Congress. En la primera edición, intervinieron el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, el ex ministro Miguel Ángel Moratinos y el ex mandatario de Kiribati, Anate Tong, entre otras personalidades.