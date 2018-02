Gómez: "Tengo el B1 y el B2 de catalán y podría regresar a mi plaza de enfermera"

Tras una intensa semana en la que el decreto del catalán ha copado la atención informativa, la consellera Patricia Gómez admite que conseguir que todos los profesionales se pudieran presentar a las próximas oposiciones era una prioridad porque la voluntad de este Govern es conseguir una mayor estabilidad laboral para sus empleados públicos. "Es un decreto posibilista que surge de la ley de Función Pública", zanja

- ¿Considera que el modelo elegido por este Govern es el más adecuado para una paulatina introducción del catalán en la sanidad pública?

- Creo que el decreto del catalán recoge las opiniones de los sindicatos, de los profesionales, de los gestores sanitarios, de los consellers, del Govern... En definitiva, es un decreto posibilista que surge de la ley de Función Pública.

- ¿Cree que con un Més fuerte, sin su división actual, se hubiera podido modificar un decreto que ahora permite presentarse a todo el mundo y rebaja el nivel de catalán que, además, puede acreditarse en diferido?

- He vivido todo el proceso de elaboración de este decreto en el que se han invertido meses con la voluntad de llegar a un acuerdo. Que todos los profesionales se pudieran presentar era una prioridad, desde luego. En el Govern anterior se despidió a 1.400 trabajadores sanitarios y nuestra voluntad era y es conseguir una mayor estabilidad laboral. En lo que llevamos de legislatura hemos hecho mil contratos interinos más. Respecto a la debilidad de Més, que no creo que sea tal aunque es algo que no entro a valorar, te puedo asegurar que los acuerdos se alcanzan con diálogo y consenso y creo que no habría habido diferencias con otro escenario político.

- En caso de que tuviera que volver a su plaza de enfermera, ¿tendría el B1 que se exige ahora o el B2 que se pedía la semana pasada?

- Sí, tengo los dos, el B1 y el B2. Podría participar en concursos de traslado. Yo nací en Francia y llegué aquí hablando francés. Aprendí el castellano y empecé a expresarme en catalán cuando a los veintitantos años comencé a trabajar como enfermera. Estaba en diálisis y una compañera me dijo un día que los pacientes agradecerían que les hablase en catalán por lo que me puse a ello y asistí a los cursos que por entonces se impartían en Son Dureta.

- ¿Cree que el tema de la lengua estaba poniendo en peligro la actividad asistencial en las islas como aseguran algunos?

- Vengo de una familia multilingüe y siempre he dado mucha importancia al idioma. Y creo que, en Sanidad, la comunicación es fundamental para progresar hacia la excelencia. Los médicos deben tener la máxima comunicación posible con sus pacientes para que se establezca una relación de confianza. Pero lo cierto es que tenemos un déficit de profesionales en parte porque somos un territorio insular. Por eso considero que lo más importante es desarrollar proyectos atractivos para que los profesionales vengan. Como hemos hecho con nuestra apuesta clara por Atención Primaria, nivel asistencial al que hemos incrementado su presupuesto en un veinte por ciento.

-¿Qué le diría al PP cuando anuncia que derogará este decreto y volverá a considerar el catalán como un mérito y no un requisito para trabajar en el Servei de Salut?

- Que los veo muy optimistas, aunque yo creo que no van a volver. Nosotros tenemos un proyecto de Govern a medio y largo plazo. Ya tenemos los pilares puestos pero necesitamos más tiempo para desarrollar los proyectos en marcha. Por eso espero que los ciudadanos nos renueven su confianza. Porque, ¡ojo!, pueden empezar quitando el catalán y continuar retirando los derechos de los inmigrantes o volviendo a poner una tasa por renovar la tarjeta sanitaria.

¿Qué les diría a los médicos y a las enfermeras, su colectivo, para convencerles de que una parte de sus pacientes preferirían ser atendidos en catalán aunque no lo manifiesten?

Creo que los profesionales ya lo saben. En esta relación de confianza entre médico y paciente la dificultad de comunicación es una barrera ya que la persona ha de poder expresarse en la lengua en la que se sienta más cómoda.

- Inicialmente, el pasado verano, el director general del Servei de Salut dictó una instrucción en la que se eximía a médicos y enfermeras de acreditar el catalán. Una medida que se paró por la intervención de Més. ¿A qué atribuye esta marcha atrás?

- La ley de Función Pública de 2016 nos instaba a establecer las excepciones en el ámbito sanitario mediante un decreto. Se hizo la instrucción por la inminencia de las oposiciones, pero jurídicamente no era lo más apropiado.

- ¿Han cedido para que las oposiciones puedan celebrarse sin las previsibles impugnaciones de los descartados?

- Has de tener en cuenta que vamos a convocar oposiciones para adjudicar un total de 5.170 plazas entre las tasas de reposición y el proceso para reducir la interinidad en el ámbito público. Son más de cien categorías profesionales, contando las especialidades, y las oposiciones se han de convocar con garantías y dando tiempo a los profesionales para estudiar y prepararlas. Además, hay un compromiso estatal de convocar las de las categorías más numerosas en un mismo día en todas las comunidades para evitar fugas de profesionales de una región a otra.

-¿Me puede adelantar alguna fecha de las próximas convocatorias?

-Esperamos que la oposición de los médicos de familia se pueda hacer en el último trimestre de este año y las de las enfermería en el primer semestre de 2019.

-¿Convocar 5.000 plazas públicas antes de las elecciones no es un seguro de vida?

-No, nosotros tenemos muchísimos otros proyectos. Y nuestros compromisos se van cumpliendo. Me gustaría que los ciudadanos nos evaluaran.



"La obesidad causa trastornos que consumen el 7% del presupuesto"

-¿Se ve repitiendo como consellera de Salud la próxima legislatura?

-Eso lo decidirá el próximo president o, mejor, la próxima presidenta. Porque de lo que estoy convencida es de que la presidenta repetirá, de eso estoy segura.

-¿Cuáles son sus prioridades en caso de continuar otros cuatro años?

-Consolidar el cambio de modelo de salud mental con la reforma del hospital Psiquiátrico y dotándolo de más recursos para facilitar una transformación en la atención a estos pacientes con más coordinación y más consenso. También apostaremos por Atención Primaria, por Salud Pública, por la investigación, ámbito en el que prevemos contratar a quince nuevos investigadores en los próximos dos años...

-¿Qué van a hacer en Salud Pública?

-Avanzar en la lucha contra la obesidad ya que está comprobado que genera enfermedades y trastornos que consumen hasta el 7% del presupuesto sanitario. También estamos ultimando la nueva ley de adicciones que impedirá fumar en los coches donde haya menores y embarazadas.

-¿Y dispondrán de medios para que esto se cumpla o será un brindis al sol?

-Dependerá de la Dirección General de Tráfico, pero las campañas de sensibilización son siempre positivas. La nueva ley también endurecerá las penas por venta de alcohol a menores y prohibirá expresamente a estos beber.

-Hablando de Salud Pública, ¿cambiaría el protocolo de actuación de Epidemiología si se constatase que en los más de veinte días que se dejó abierto el restaurante de Palma donde se originó el reciente brote de hepatitis A se han dado más casos de contagio?

-Creo que el servicio de Epidemiología actuó como debía con la información que tenía en ese momento. La persona que había provocado el brote ya no trabajaba en el restaurante y ya se había identificado el foco. Si no se supiera dónde se encontraba el riesgo, para la población hubiera sido mucho mayor. Durante el año pasado realizamos un total de 3.744 inspecciones a restaurantes, 2.618 en Mallorca, y cerramos 23 establecimientos.



"Dispondremos de 500 plazas de aparcamiento más en Son Espases"



-Han apostado por potenciar la atención a la cronicidad. Sin embargo, tan solo hay dos geriatras en el Servei de Salut. ¿No empiezan la casa por el tejado?

-No, el eje de la atención a la cronicidad es Atención Primaria, donde se pueden resolver el 90% de los problemas o, en caso contrario, enviar al paciente al internista de referencia en el hospital de manera que se evite su paso por las urgencias. Por eso, incrementar las plantillas de Primaria es la prioridad. En estos momentos tendremos a unos 250 pacientes ocupando camas en un hospital de agudos que se podrían beneficiar de un recurso sociosanitario que, además, es mucho más barato. Es cierto que este es el proyecto más importante de la legislatura. Al final del año pasado teníamos formadas 35 enfermeras gestoras de casos que facilitan la coordinación entre la Atención Primaria y la hospitalaria.

-Los últimos datos de listas de espera no son buenos. ¿Retrasará este hecho la recuperación del decreto de garantía de demora anunciado para este año?

No. Se publicará este año. Ese es nuestro compromiso y nuestro reto. Ya se está trabajando jurídicamente.

-¿Y para cuándo la gratuidad del parking de Son Espases?

Este año ya dispondremos de 500 plazas de aparcamiento más en Son Espases. La gratuidad de todo el aparcamiento es un objetivo para esta legislatura.

-Las nuevas plazas serán gratuitas, ¿no?

- (duda) ...sí, serán gratuitas.

- Pese a disponer de casi el 40% del presupuesto de la CAIB, el año pasado acabaron con 40 millones de déficit y 50 millones de facturas de reconocimiento de deuda. ¿Qué presupuesto necesitaría para empatar a final de año?

-Creo que somos la única Conselleria en la que los gestores no deciden en qué gastan el dinero. Siempre tenemos imprevistos. En 2015 gastamos 35 millones en los fármacos contra la hepatitis C. El año pasado, 70 millones en nuevos tratamientos oncológicos. El otro día me llamó el director general para decirme que había autorizado dos tratamientos para dos niños con enfermedades raras que costaban, cada uno, ¡medio millón de euros anuales! Este año, el plan de contingencia contra la gripe nos ha obligado a abrir más camas y contratar a más profesionales para atenderlas. ¿Qué cantidad? Nos gustaría rondar el 50% del presupuesto total de la CAIB. Tener la renta per cápita del País Vasco nos permitiría producir ahorros como los 8 millones que hemos ahorrado en dos años con la central de compras.

-Van a recuperar la figura del defensor del usuario del sistema sanitario público. ¿Quién será?

-No te lo puedo adelantar. Ahora estamos buscando con Patrimonio un piso en el que instalar la oficina porque no puede estar en la Conselleria si se quiere garantizar que sea un organismo independiente. Estamos buscando un perfil de profesional humanista con formación en ética.

-¿Hombre o mujer?

-Somos un Govern muy femenino.



"Me comprometo a recibir a las afectadas por el anticonceptivo Essure"

-El protocolo realizado entre tres conselleries (Salud, Educación y Servicios Sociales) para prevenir la mutilación genital femenina no se está aplicando. ¿A qué están esperando? Metges del Món cifró en 400 las menores de Mallorca en riesgo de sufrir esta mutilación durante las visitas a sus países de origen.

-El protocolo ya está al alcance de los profesionales, a los que ahora solo les falta recibir formación específica. Los pediatras y las enfermeras de pediatría ya saben que disponen del protocolo y de una persona de referencia a la que recurrir en caso de duda.

-Hablando de protocolos, las mujeres de Balears afectadas por el anticonceptivo Essure reclaman poder participar en la elaboración de uno que regule y facilite la retirada de estos muelles en caso de que produzcan molestias. ¿Qué les contesta?

-Me comprometo a recibirlas y a hablar con ellas porque es un tema que no conozco así como a realizar los protocolos que sean necesarios y trasmitir a los centros las impresiones y sugerencias de las afectadas.

-Este año tendrá 46,6 millones para, entre otras cosas, contratar a más trabajadores, ¿de cuántos estamos hablando?

-Este año habrá refuerzo de enfermeras en Atención Primaria y más gestoras de casos y, como te he dicho antes, intentaremos fidelizar a los profesionales con nuestros proyectos de cronicidad y salud mental.



"Hemos devuelto la tarjeta sanitaria a 10.2010 inmigrantes"



-La devolución de la sanidad universal a los inmigrantes en situación irregular realizada por varias CC AA, entre ellas Balears, está siendo recurrida por el Gobierno central. ¿En qué situación nos encontramos?

-El TSJB falló en contra de la resolución del director general que devolvió la tarjeta sanitaria a los inmigrantes, pero hemos recurrido el fallo y estamos a la espera de su resolución. Además, para ganar tiempo, la introducimos en los Presupuestos de 2017 para que tenga rango de ley y sea el Constitucional, como ocurrió hace poco en Valencia, el tribunal que tenga que recurrirla. Y los fallos del Constitucional pueden tardar hasta dos años.

-¿Cuántos inmigrantes han recuperado hasta ahora sus derechos sanitarios?

Hasta el pasado 8 de enero, 10.210. También hemos emitido 469.000 tarjetas sanitarias de forma gratuita desde el 1 de enero de 2016, cuando antes tenían una tasa de casi diez euros. Hemos ahorrado más de 4,5 millones a los ciudadanos de las islas.